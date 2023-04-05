О чем закон?

Из соображений национальной безопасности деятельность Русской православной церкви и связанных с ней организаций запрещается.

Томос становится частью украинского законодательства.

Закон полностью соответствует Европейской конвенции по правам человека.

Будет ли запрещена деятельность так называемой УПЦ МП? В нынешнем виде – да, потому что эта церковь не хочет разорвать связи с РПЦ. Но в случае разрыва этих связей эта церковь сможет свободно действовать на территории Украины. Никто не имеет права ограничить свободу вероисповедания, но государство обязано заботиться о национальной безопасности.

На этом можно остановиться. И это можно было даже сделать в процессе принятия закона. Многие критики выступает против принятия именно второй цели закона, потому что на самом деле не хочет признавать Томос. Часто из мгновенных, политических соображений.

Ведь Томос дан не по просьбе одной церкви.

22 апреля 2018 г. Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата принял к рассмотрению Обращение от Президента и Верховной Рады Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, а также обращение иерархов украинских православных церквей — УПЦ КП. Поместный Объединительный Собор с участием двух епископов УПЦ состоялся по инициативе Константинополя. Итогом стало получение Томоса.

Государство обязано быть последовательным как в своей политике, так и в ее законодательной реализации независимо от политических изменений. Во времена президента Ющенко начались разговоры о Томосе, благодаря работе Порошенко он получен, во времена президента Зеленского он должен стать частью национального законодательства.

Критики закона все еще надеются, что, возможно, удастся получить еще один томос для УПЦ, если она откажется от Москвы и начнет политически поддерживать власть. Мол, была церковь Порошенко, теперь сделаем церковь Зеленского. Это наивность. Другого Томоса не будет, УПЦ МП не спешит рвать связи с Москвой, а ПЦУ при всей благодарности Порошенко будет поддерживать каждую следующую власть в Украине.

Есть еще одно опасение, что ПЦУ станет государственной церковью. Закон никоим образом не влечет таких последствий. А государство так же, как помогало православным получить Томос, сейчас обязано начать думать о получении Патриархата для УГКЦ и обеспечении свободы для всех других конфессий.

Часто говорят: "почему именно ПЦУ должна определять, кто именно является православным?" В проекте закона ничего подобного нет. Это вымысел. Государство не может регистрировать десятки католических и православных церквей всех самозванцев, которые ни к православию, ни к католицизму не имеют никакого отношения.

А на сам вопрос, кого считать православным очень хорошо ответил духовный отец Митрополита Епифания светлой памяти епископ Даниил (Чекалюк) в труде "КАНОНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОКЕФАЛИИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ". Он, в частности, отмечал:

“Православная экклезиология другого высшего устройства Поместной Церкви, кроме автокефалии, не знает. Независимость каждой Поместной Церкви как составляющей единой Вселенской Церкви является необходимостью и характерным признаком православия". Итак, православность среди прочего – признание Поместной церкви как составной церкви Вселенской. Нельзя не согласиться с многолетним Митрополитом – Ректором Киевской духовной академии.