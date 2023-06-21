Этот текст никак не минимизирует угрозу со стороны РФ и шантаж, к которому может прибегнуть Путин, чтобы покинуть Крым и захваченные территории украинского Юга. Когда в руках рашистов остается работающий реактор Запорожской АЭС, а за минированием водоема охлаждения следит бывший топ "Росатома" Сергей Кириенко — угроза более чем серьезная.

Однако проанализируем, где именно Байден озвучил заявление о тактическом оружии и для кого. 19 июня Джо Байден встретился со спонсорами избирательной кампании в штате Калифорния. Это немаловажный нюанс, ведь в США фактически начались выборы президента. И таким образом Байден послал сигнал потенциальным донорам Демократической партии, что мы не позволим Путину швырять ядерное оружие. Речь шла о заявлениях россиянина Сергея Шойгу и белоруса Виктора Хренина о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси. Все логично – спонсоры демократов спросили, а Байден дал четкий ответ.

Почему господин Байден ответил в таком стиле – лучше всего в политике продается страх. Поэтому лидер Демократической партии обещал old money, что мы гарантом того, что вы будете жить без атомных бомб и радиации. Так что давайте деньги на нашу избирательную кампанию.

А вот чего стоит бояться украинцам — это не ядерных зарядов, а возможных новых катастроф и экоцидов, которые умеет воплощать в жизнь РФ.

На что следует обратить внимание? В эфире украинских СМИ снова появился глава ГУР МО Кирилл Буданов и сделал заявление, на которое очень стоит обратить внимание. А именно, что рашисты заминировали не только Запорожскую АЭС, но и пруд-охладитель.

Чуть раньше "Энергоатом" объяснял, что рашисты могут взорвать шандора — открывающийся для спуска воды затворный щит и вылить всю грязь из пруда в Каховское водохранилище. Тем более с осени прошлого года Путин несколько раз намекал на "грязную бомбу" и ЗАЭС в одном предложении.

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План рашистов максимально прост — во что бы то ни стало тянуть время и вытянуть нас на какое-то максимально невыгодное перемирие. Когда мирные планы Китая не работают, а шесть лидеров африканских стран получили в Киеве всего несколько часов посиделок в бомбоубежище — рашисты вернулись к любимой теме: пугать мир ядерной угрозой. И потребует легализовать оттянутый кусок Украины.

Страх внутри Украины и на Западе – главная цель россиян. Поэтому ждите, что ядерных угроз, шантажа и обещаний сорвать все здесь и устроить Фукусиму с ЧАЭС 2.0 будет очень много. Особенно в унисон с первыми победами наших ВСУ на Запорожском отрезке фронта.

Поэтому можно констатировать, что уровень вопроса — взорвут россияне здесь что-нибудь атомное — уже вышло далеко за пределы Украины. Далеко за уровень МАГАТЭ с Рафаэлем Гросси, достаточно долго и качественно работавший с российским "Росатомом". И очевидно бы приглашало глаза дальше, если бы армия РФ не начала использовать ЗАЭС для военного шантажа.

Считаю, что нашему президенту пора включить режим качественного коммуникатора и донести западному миру так, как это сделал Байден собственным спонсорам, что россияне хотят сделать из ЗАЭС "грязную бомбу". И если они это сделают, это должно быть тождественным использованию ядерного оружия.

Единственное, что пока сдерживает рашистов — они, как и все животные, понимают, что совершить катастрофу на Каховской ГЭС это одна история. А вот устроить второй Чернобыль для Европы с радиацией – это очень болезненная точка. Это последний козырь и класть его на стол нельзя.

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Причем здесь США и Байден? Джозеф Джозефович сделал имя и карьеру на том, чтобы противодействовать распространению ядерного оружия в тех странах, где его не должно быть. И так же, чтобы ядерная страна угрожала безъядерной, потому что так хочется. Вполне возможно, что надеть смиренную ядерную рубашку в Россию будет венцом его жизни и профессии.

Можем быть вполне уверены, что Энтони Блинкен очень и не зря ездил в Китай. Следовательно, вполне возможно, что Си Цзиньпинь донес своим российским друзьям, почему размахивать ядерными бомбами не вариант.

Чем больше побед будет одерживать наша армия, чем больше появляется видео, как наш спецназ огнем и мечом встречает незваных гостей на нашей земле, тем больше разговоров о ядерных ударах. Будет больше криков Соловьевых и Марданов о том, как пустить радиацию на Варшаву, Лондон и Париж.

Наша задача – выдержать этот шантаж с честью и достоинством, с вниманием к ВСУ. И дождаться того времени, когда Россия обменяет свою ядерную кнопку на тарелку риса.

Дело в том, что оккупанты после военного преступления на Каховской ГЭС постоянно ищут возможности запугать наше общество, внести разлад и сломать поддержку контрнаступления. Однако не сработали ни "начертания" на военных, ни угрозы химической опасности и "о, снова не будет света". Реальность такова, что мы, как каток, двигаемся к своим целям, в том числе и военным. Поэтому, когда аргументов не хватает — Москва вытаскивает страшилки о ядерке.

Специально для Еспресо

Об авторе. Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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