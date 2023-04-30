Главной проблемой подобных обсуждений является то, что теории, способной на 100% предвидеть революцию, не существует, а значит, все они являются не более чем фантазией на тему…

Попробую также высказать некоторые замечания по этому поводу.

1. Все революции происходят неожиданно

Все революции развиваются по схожему сценарию: еще вчера ситуация в стране была стабильной, руководящая элита наслаждалась жизнью, оппозиция сидела по углам, а народ молча тянул иго, а уже сегодня улицы заполняются возмущенным людом, вчерашние маргинальные политики превращаются в пламенных вождей, а полиция и армия отказываются выполнять приказы руководства – начинается революция! Как правило, предусмотреть такое стремительное развитие событий не способен никто из современников, даже очень хорошо осведомленные и плотно вовлеченные в революционный процесс люди. Скажем, Владимир Ленин за месяц до Февральской революции 1917 г. в России, выступая перед швейцарской молодежью, жаловался, что его поколению не суждено было дожить до грядущих революционных сражений. А что произошло уже в октябре того года, даже не буду напоминать.

Еще раз. Революцию предсказать невозможно. Элементарная логика подсказывает, что если бы появилась реальная возможность предвидеть революции, то этим прежде всего воспользовались бы господствующие слои, чтобы задушить их еще в зародыше.

2. Можно предсказать социальный кризис

Под впечатлением от неожиданности бархатных революций в 1990 году в США была создана специальная рабочая группа по вопросам несостоятельности государств. Опираясь на количественные модели, этой группе удалось предсказать более 85% крупнейших государственных кризисов, произошедших в мире в 1990-1997 годах. Это очень высокий результат! Однако уверенно прогнозируя возникновение государственных кризисов, группа не могла предсказать их размах, ход и последствия. Иными словами, ученые не могли сказать, приведет ли кризис к революции или нет.

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Социологи могут достаточно точно установить очаги социального напряжения, однако не способны предсказать, когда точно произойдет социальное потрясение и в какой форме оно произойдет: будет ли это бунт, переворот, мятеж, революция или реформа "сверху"?

Изучение революций сродни исследованию землетрясений: ученые-сейсмологи уже научились достаточно точно определять регион, в котором может произойти землетрясение и даже приблизительный временной промежуток, однако пока не способны предсказать ни его силу, ни конкретное время. Так же и социологи могут достаточно точно установить очаги социального напряжения, однако не способны предсказать, когда точно произойдет социальное потрясение и в какой форме оно произойдет: будет ли это бунт, переворот, мятеж, революция или реформа "сверху".

3. На сегодняшний день в России существует немало предпосылок, позволяющих прогнозировать социальные потрясения

Могут ли они вылиться в революцию? Не претендуя на исчерпывающие выводы, назову те, которые кажутся мне самыми весомыми.

3.1. Структурные предпосылки

3.1.1. Неудачная война всегда ослабляет режим. Не хотелось бы сглазить, но мне кажется, что Россия погрязла в "маленькой победной войне", как это уже бывало в ее истории. В результате неудачных войн растет уровень социального протеста – в войсках, у населения столицы, в национальных регионах и т.п. Кроме того, неудачная война облегчает проведение государственного переворота, поскольку власть ослаблена, вооруженные силы не желают выступать в ее защиту, а мятежники, наоборот, верят в собственные силы и имеют доступ к оружию и влияние на армию и парамилитарные формирования.

Путин уже давно утратил представление о реальности, и ему становится безразличны потребности населения. По мере того как все более широкие слои испытывают притеснения и отчуждение, режим в их глазах становится нелегитимным и несправедливым.

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3.1.1.Кризис персоналистского режима. Именно так на политологическом жаргоне называется нынешний политический режим в России. Он предполагает сосредоточение властных полномочий в руках руководителя государства при формальном сохранении принципов и институтов, характерных для конституционного строя. В таких условиях вся политика страны, как внешняя, так и внутренняя, зависит от воли одного политического субъекта. Становление персоналистской диктатуры происходит по определенному шаблону: если приходящий к власти правитель, опираясь на выборы, военных или партию, находится на своем посту достаточно долго, он неизбежно отрывается от реальности и отчуждает от себя профессиональных военных и деловые элиты; политическая конкуренция в стране заменяется подковерной борьбой "групп влияния" и кланов. Правитель начинает опираться только на узкий круг друзей, членов семьи и других приближенных лиц, которые благодаря этому получают высокие посты и огромные богатства. Понятно, что в таких режимах чем дольше правитель остается во главе государства, тем коррумпированнее становится власть и тем большую выгоду получают члены его клики. Путин уже давно утратил представление о реальности, и ему становятся безразличны потребности населения. По мере того как все более широкие слои испытывают притеснения и отчуждение, режим в их глазах становится нелегитимным и несправедливым. Когда же какой-нибудь кризис ослабляет власть или провоцирует бунт, такой правитель вскоре обнаруживает себя изолированным и покинутым собственными элитами.

Кроме того, персоналистский режим постоянно находится под угрозой кризиса легитимности. В отличие от монарха, обладающего сакральной легитимностью, у персоналистского правителя (например, президента) такого запаса крепости нет, он вынужден постоянно подтверждать свою легитимность. Поэтому каждые его перевыборы, какими бы формальными и контролируемыми они ни были, становятся проблемой для страны и, как минимум, стрессом для общества, а как максимум – поводом для борьбы за власть, в том числе и революционным путем. Напомню, что выборы Путина должны пройти в следующем году. Если это еще сохраняет актуальность.

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3.2. Психологические предпосылки

Алексис де Токвиль, анализируя причины Французской революции 1793 года, пришел к парадоксальному, на первый взгляд, выводу: народ, способный терпеть без нареканий самые обременительные законы, бурно сбрасывает с себя бремя, как только оно становится легче. Он первым обратил внимание, что революция происходит не по экономическим, а прежде всего по психологическим причинам.

Алексис де Токвиль, анализируя причины Французской революции 1793 года, пришел к парадоксальному, на первый взгляд, выводу: народ, способный терпеть без нареканий самые обременительные законы, бурно сбрасывает с себя бремя, как только оно становится легче. Он первым обратил внимание, что революция происходит не по экономическим, а прежде всего по психологическим причинам. В какой-то момент в сознании людей происходит переориентация, заключающаяся в качественном изменении критериев оценки социальной действительности. То, что недавно казалось обязательным, оценивается теперь как случайное, то, что выглядело необходимым, воспринимается как лишнее, а то, что казалось нереальным, становится, по мнению большинства, вполне выполнимым. Такая переоценка не может произойти в условиях, когда люди находятся под жестоким тотальным гнетом власти, как это наблюдается в РФ. Однако она становится возможной, когда определенные обременения снимаются. В случае с эрэфией это может произойти, например, если в результате поражения на фронте власть Путина резко ослабнет или он будет отстранен от власти каким-то другим способом, например в результате государственного переворота. Обычно именно в такие периоды в обществе зарождается мнение, что и другие жизненные трудности также могут быть преодолены. Причем речь идет о трудностях, которые могут быть разными для разных слоев общества. Для беднейших это будут проблемы, связанные с их физической выживаемостью, а для других социальных групп это могут быть проблемы, связанные с освобождением от чрезмерных налогов, не позволяющих им удовлетворить восходящие потребительские запросы, или с доступом к социально значимым ролям, открытием для них каналов вертикальной мобильности. Таким образом, в разных социальных слоях причины для недовольства могут быть разными, но общим знаменателем выступает фрустрация, которая ощущается тем болезненнее, что ее сопровождает мнение, что дела могли бы складываться совсем иначе, если бы не мешала действующая система социальных институтов, которую сформировал и поддерживает существующий политический режим. Когда это мнение находит в обществе широкое распространение, тогда и складывается наибольшая вероятность революционного взрыва.

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Итак, по моему мнению, назревающий кризис в РФ при определенных обстоятельствах может вылиться в революцию против путинского режима, но с большей вероятностью он может произойти после смерти фюрера или отстранения его от власти. В этом случае может появиться несколько блоков (их очертания вырисовываются уже сегодня), каждый из которых будет осуществлять контроль над определенной частью государства. Типичным примером этого является т.н. двоевластие – ситуация, возникшая 27 февраля 1917 г. в результате Февральской революции, когда одновременно были образованы Временный комитет государственной думы и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов.

Наряду с этим могут возникнуть региональные правительства, претендующие на культурную отдельность и самодостаточность (Кавказ, Татарстан, Якутия и т.д.). Это может повлечь за собой антиколониальные или национально-освободительные революции.

Все может быть.

Все правдиво о неизвестном.

Специально для Еспресо .

Об авторе. Игорь Танчин, политолог, журналист.

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