Будет ли Путин топить турецкие корабли
Короткий ликбез о "зерновом соглашении"
1. Я думаю, что внезапный конец этого соглашения с первых дней был гарантирован. И сколько времени она продлится, было неизвестно.
2. Ключевым вопросом сегодня является не то, что делать, раз оккупанты вышли из соглашения. Ключевой вопрос – что делалось, чтобы подготовиться к этому моменту. С самого начала соглашения я трактовал его как время, необходимое для поиска других решений. Поэтому, строились ли "сухие порты", увеличивались ли возможности экспорта по железной дороге, по автодорогах? Есть ли оружие для обеспечения безопасности перевозки?
3. Решением выйти из соглашения Путин поставил себя в еще более дебильную ситуацию. Ок. Мы везем зерно на гражданском корабле. Они, что отдадут приказ его топить?
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Это сознательное уничтожение гражданского судна. Не то чтобы они на это были не способны, но на это судно смотрит весь мир.
Второе, решение об уничтожении гражданского судна будет иметь следствием создания зоны безопасности через предоставление оружия для уничтожения российского флота. Такое оружие у нас частично уже есть.
Третье. Турция может организовать конвой для кораблей с зерном. И что будет делать Путин в такой ситуации, топить турецкие военные корабли?
Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист
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