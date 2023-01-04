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Война с Россией: хроника
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OPINION

Будет ли Бандера голосовать на выборах в Польше?

Игорь Гулик
4 января, 2023 среда
20:02
Мнение

Не знаю, выиграет ли от этого польское дело. Но могу уверенно сказать, что "русское дело" – да

Честно говоря, уже не думал, что буду возвращаться к этой теме. Война с Россией сместила акценты настолько, что вряд ли актуальными выглядят старые нарративы, традиционно возникавшие в определенное время и с определенной целью в украинско-польских отношениях. Но нет, они, оказывается, остались и снова бросаются на поверхность.

В этом году в Украине, как всегда, отмечали день рождения проводника ОУН Степана Бандеры. Правда, война и здесь подкорректировала "сценарий", и в отличие от прошлых времен, выяснилось, что идеи Степана Андреевича близки гораздо большему кругу соотечественников. Более того, самые известные люди государства тоже не упустили возможности высказать (пусть даже визуально) свои симпатии к этому, без сомнения, выдающемуся украинцу.

И не заставила себя ждать реакция официальной Варшавы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал поднять вопрос "глорификации" Бандеры в разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. "К какой-либо героизации или даже упоминания о Бандере мы относимся крайне критически, очень-очень негативно… Здесь нельзя ни в коем случае соглашаться на какое-то снисходительное отношение к тем, кто не хочет признать, что тот страшный геноцид был чем-то немыслим и совершить полное искупление, полное признание вины". Польский глава назвал проводника ОУН "идеологом преступных времен, времен войны", когда произошли "страшные украинские преступления".

Кого для себя считать героем, а кого преступником должен определять каждый для себя. В том числе и главком Залужный, на которого намекал польский премьер. Мы же не указываем полякам, как им относиться к Пилсудскому, Дмовскому и другим деятелям их истории

Понимаю деликатность контекста, в котором совершенно неуместно выглядит дискуссия с использованием таких формулировок. Польша первой мощно взялась помогать Украине в нашем сопротивлении российскому нашествию. И помогает до сих пор.

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Только есть несколько деталей, которые заставляют говорить на эту тему. Первая из них – равенство европейского партнерства. Кого для себя считать героем, а кого преступником должен определять каждый для себя. В том числе и главком Залужный, на которого намекал польский премьер. Мы же не указываем полякам, как им относиться к Пилсудскому, Дмовскому и другим деятелям их истории, хотя имеем по поводу этих фигур свое мнение. Поэтому, мне кажется, целесообразнее было бы оставить давние исторические споры и оценки отдельных персоналий историкам.

Вторая деталь, не менее важна. Моравецкий говорит о Бандере как "идеологе времен войны". Не уточнив, что война продолжалась между фашистской Германией и Советским Союзом, наследница которого – Россия – в настоящее время совершает агрессию против Украины и, по сути, Европы. А уточнение было бы очень целесообразным, учитывая, что именно коммунистическая пропаганда (и в советской Польше в частности) демонизировала Бандеру к  абсолюту. Именно участие "третьей стороны" часто не принимают во внимание поляки, упоминая и о "Волынской резне". И из-за маски "третьей стороны" опять же выглядывает морда российского империализма.

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Именно коммунистическая пропаганда (и в советской Польше, в частности) демонизировала Бандеру в абсолют. Именно участие "третьей стороны" часто не принимают во внимание поляки, упоминая и о "Волынской резне". И из-за маски "третьей стороны" опять же выглядывает морда российского империализма

К слову, Gazeta Wyborcza написала статью о том, как в Польше некоторые группы спекулируют на теме "Волынской резни", которая состоялась еще во время Второй мировой и сильно рассорила украинцев и поляков. "Апеллировать и обвинять нынешних волынских украинцев перед лицом Бучи, Ирпеня, Мариуполя и других мест российских преступлений и невероятной самоотверженности украинцев в защите Родины и Европы является чистой жестокостью, отсутствием элементарной эмпатии и манипуляцией ради конкретной цели (Авт.). – считает ведущее польское издание.

Итак, о третьей, самой важной, по-моему, детали в этой нехорошей истории, о "конкретной цели".

В Польше осенью парламентские выборы. И, судя по социологическим исследованиям, "Право и Справедливость" (Prawo и Sprawiedliwość, PiS) существенно потеряет лидерские позиции. По состоянию на сегодня поддержка партии Леха Качиньского (и президента Анджея Дуды) упала до 35 процентов. Симпатии к "Гражданской платформе" (Platforma Obywatelska, PO) Дональда Туска выросли и приближаются к рейтингам PiS. По прогнозам наблюдателей, PO может надеяться на коалицию в парламенте с "Левыми", "Польской крестьянской партией" и "Польшей 2050" и сформировать большинство.

Вряд ли господствующей партии удастся к осени сломать эту тенденцию. Потому что причиной недовольства поляков стал не Бандера, а политика PiS, которая повлекла урезание поддержки Польши Евросоюзом в сложные времена инфляции и кризиса. Речь идет о политизации судебной ветви власти, а также об определенных дискриминационных решениях в гендерной сфере.

Похоже, что политики у власти, чтобы удержать позиции, вдруг вспомнили об "украинском вопросе" и, в частности, Бандере для "подогрева" совсем консервативного и ультраправого электората. Не знаю, выиграет ли от этого польское дело. Но могу уверенно сказать, что "русское дело" – да

Поэтому, похоже, что политики у власти, чтобы удержать позиции, вдруг упомянули об "украинском вопросе" и, в частности, Бандере для "подогрева" совсем консервативного и ультраправого электората. Не знаю, выиграет ли от этого польское дело. Но могу уверенно сказать, что "русское дело" – да.

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И еще. Вот не могу себе даже представить, чтобы на общеукраинских выборах какая-нибудь, даже самая маргинальная партия, нагнетала страсти вокруг концентрационного лагеря Явожно, польского участия в операции "Висла" или пацификации времен Пилсудского.

Мелко оно как на европейское измерение политики, не правда ли?

А вот в Польше Бандеру всегда почему-то тянут на избирательный участок…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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