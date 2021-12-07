"Будет кровавая бойня": Резников о последствиях возможного вторжения РФ в Украину
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину будет "кровавая бойня" и отметил, что не верит в победу РФ в случае эскалации конфликта
Об этом он сообщил в интервью CNN, передает Еспресо.TV.
"Я не верю, что Россия победит в Украине. Это другое. Это будет кровавая бойня, российские парни тоже будут возвращаться в гробах", - сказал Резников.
Министр утверждает, что Украина не хочет, чтобы американские или канадские военные воевали за нее, но государство нуждается в поддержке модернизации собственных Вооруженных сил.
Также Резников призвал президента США Джо Байдена на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным отбросить "красные линии" Кремля и твердо выступить против позиции Москвы, которая требует гарантий того, что НАТО не примет Украину.
"Если я могу посоветовать президенту Байдену, я хотел бы, чтобы он четко сформулировал Путину, что здесь не может быть кремлевских "красных линий". "Красная линия" уже находится здесь, в Украине, и цивилизованный мир отреагирует без колебаний", - заявил Резников.
По словам главы Минобороны, позиция "не провоцировать РФ" не сработает, это было доказано на примере событий в Грузии, британском городе Солсбери и Крыму.
Резников сказал CNN, что по подсчетам у России 95 тыс. военнослужащих на расстоянии границы с Украиной. Он добавил, что сильная позиция Запада по поддержке Украины как союзника может стать сдерживающим фактором для дальнейших агрессивных действий Москвы.
- Напомним, 5 декабря министр обороны Алексей Резников призвал США, Великобританию и Канаду направить больше военных инструкторов в Украину и разместить их поближе к границе с Россией.
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