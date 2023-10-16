Будет холодно и ветрено, но без осадков: прогноз погоды на 17 октября от Натальи Диденко
Потепление в Украине на эту неделю закончилось, так что во вторник, 17 октября, по всей территории будет холодно. На востоке, севере и в столице ожидаются резкие порывы ветра, но осадки не прогнозируются
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Отмечается, что осадки во вторник прогонит повышение атмосферного давления, а на смену атмосферному фронту придет антициклон Verena.
Фото: Наталья Диденко / телеграмВ то же время завтра днем в большинстве областей предполагается +8...+12 °C, на юге температура достигнет +12...+16 °C.
В восточных и северных регионах будет наблюдаться порывистый северо-западный ветер. В ближайшую ночь и завтра утром температура там будет лишь +1...+6 °C, местами возможны заморозки.
В столице холодно, но также сухо
В Киеве во вторник будет сухая погода, но холодная и с порывистым ветром.
Ночью температура снизится до +2...+5 °C, даже возможны заморозки. Днем же будет держаться на уровне примерно +10 °C.
Что ждать от следующей недели
В целом вся эта неделя в Украине будет холодной. В пятницу и в выходные - особенно нетепло.
Кроме того, в субботу на севере и западе местами пройдет мокрый снег.
Однако, как прогнозирует Наталья Диденко, на следующей неделе в Украине хоть ненадолго, но потеплеет.
- Как прогнозировалось накануне, начало новой недели принесло осадки и похолодание. В понедельник температура воздуха колебалась от +7 до +15 °C, в Карпатах выпал мокрый снег.
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