Будет холодно и ветрено, но без осадков: прогноз погоды на 17 октября от Натальи Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что осадки во вторник прогонит повышение атмосферного давления, а на смену атмосферному фронту придет антициклон Verena.

Фото: Наталья Диденко / телеграм

В то же время завтра днем в большинстве областей предполагается +8...+12 °C, на юге температура достигнет +12...+16 °C.

В восточных и северных регионах будет наблюдаться порывистый северо-западный ветер. В ближайшую ночь и завтра утром температура там будет лишь +1...+6 °C, местами возможны заморозки.

В столице холодно, но также сухо

В Киеве во вторник будет сухая погода, но холодная и с порывистым ветром.

Ночью температура снизится до +2...+5 °C, даже возможны заморозки. Днем же будет держаться на уровне примерно +10 °C.

Что ждать от следующей недели

В целом вся эта неделя в Украине будет холодной. В пятницу и в выходные - особенно нетепло.

Кроме того, в субботу на севере и западе местами пройдет мокрый снег.

Однако, как прогнозирует Наталья Диденко, на следующей неделе в Украине хоть ненадолго, но потеплеет.