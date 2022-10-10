Об этом сообщил Сергей Притула в своем Instagram.

Он отметил, что сбор планировали начать позже, однако из-за массированных ракетных ударов по всей территории Украины его объявили сегодня, 10 октября.

"Друзья, собираем на месть! Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный урод внес свои коррективы. Начинаем уже", - написал Притула.

Деньги будут направлены на закупку украинских дронов-камикадзе RAM II UAV.

"Будет хлопок. Будет больно. Чем больше соберем, тем больше их будет!", -

Притула и Стерненко собирают отдельно, а затем объединят собранные средства.

Утром 10 октября агрессором выпущено 83 ракеты, ПВО обезвредило 43, - Генштаб.

В результате ударов захватчиков повреждены 11 объектов инфраструктуры в 8 регионах и Киеве.

Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу, в некоторых районах города нет воды и электричества.

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