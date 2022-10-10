"Будет хлопок": Притула и Стерненко объявили сбор на украинские дроны-камикадзе
Телеведущий Сергей Притула и активист Сергей Стерненко начали сбор на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV
Об этом сообщил Сергей Притула в своем Instagram.
Он отметил, что сбор планировали начать позже, однако из-за массированных ракетных ударов по всей территории Украины его объявили сегодня, 10 октября.
"Друзья, собираем на месть! Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный урод внес свои коррективы. Начинаем уже", - написал Притула.
Деньги будут направлены на закупку украинских дронов-камикадзе RAM II UAV.
"Будет хлопок. Будет больно. Чем больше соберем, тем больше их будет!", -
Притула и Стерненко собирают отдельно, а затем объединят собранные средства.
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