"Будет инспирирован конфликт": Беларусь, управляемая из Москвы, является самой большой угрозой для Украины, - Арьев

Об этом заявил народный депутат Владимир Арьев в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Угрозу составляет, прежде всего Путин, потому что без него Беларусь бы не представляла угрозы. Но в прошлом году, когда Лукашенко уже окончательно стал нелегитимным президентом, легитимность предоставил ему именно Путин. Это теперь кукла на руках кукловода президента РФ. Путин - не военный полководец, он кагэбэшник. Они всегда действовали чужими руками", - сказал он,



Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил, что на Донбассе вроде как воюют шахтеры, переодетые в военную форму, которую можно купить в любом военторге, и оружием там же.



"Сейчас, я думаю, будет инспирирован конфликт между Беларусью и Украиной. Учитывая, что диктатор Лукашенко стал марионеткой, он сделает все, что ему скажут, прикажут и как ему опишут. У меня нет сомнения, что для нас управляемая из Москвы Беларусь является самой большой угрозой", - заявил Арьев.



Нардеп добавил, что власти нужно было бы укреплять границу с Беларусью и разворачивать военные формирования.



"Не трудно понять, что в случае продолжения гибридной войны, потому что Путину еще нужно на Запад продавать свои углеводороды, то именно руками Лукашенко, которому нечего терять, может быть атака на Украину. И я расцениваю этот вариант как очень и очень высокий" , - подытожил Арьев.



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