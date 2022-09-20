Об этом сообщает официальный сайт МАГАТЭ.

Как отмечает Гросси, в последние дни на территории самой ЗАЭС не было обстрелов, однако они продолжаются вокруг электростанции.

"Взрыв вблизи Южноукраинской атомной электростанции слишком четко демонстрирует потенциальную опасность для других ядерных объектов в стране, – убежден генеральный директор. – Любые военные действия, угрожающие ядерной безопасности, неприемлемы и должны немедленно прекратиться".

Украина станет главной темой 77-й Генассамблеи ООН.