Будет говорить о ядерной угрозе на ЗАЭС: гендиректор МАГАТЭ посетит Генассамблею ООН
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит 77-ю Генассамблею ООН для консультаций по зоне ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС
Об этом сообщает официальный сайт МАГАТЭ.
Как отмечает Гросси, в последние дни на территории самой ЗАЭС не было обстрелов, однако они продолжаются вокруг электростанции.
"Взрыв вблизи Южноукраинской атомной электростанции слишком четко демонстрирует потенциальную опасность для других ядерных объектов в стране, – убежден генеральный директор. – Любые военные действия, угрожающие ядерной безопасности, неприемлемы и должны немедленно прекратиться".
- Украина станет главной темой 77-й Генассамблеи ООН.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.07
Покупка 40.07Продажа 40.94
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.84
- Актуальное
- Важное