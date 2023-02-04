Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Медведева, если Украина использует новые американские ракеты дальность 150 км для ударов по территории РФ, в ответ будут применены все виды вооружения.

"Наш ответ может быть любым. Об этом вполне уверенно сказал президент России. Мы не ставим себе никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. Согласно нашим доктринальным документам, включая основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным", - сказал Медведев.

По его словам, удары по Крыму не заставят РФ сесть за стол переговоров, как на это якобы рассчитывают в США, а приведут к обострению.

"Результат будет прямо противоположным. Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", - пообещал Медведев.