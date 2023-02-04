"Будет гореть вся Украина": Медведев пообещал жесткую расплату за удары вглубь РФ и по Крыму
Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал применить все возможные виды оружия, если Украина нанесет удары по территории России и Крыму
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Медведева, если Украина использует новые американские ракеты дальность 150 км для ударов по территории РФ, в ответ будут применены все виды вооружения.
"Наш ответ может быть любым. Об этом вполне уверенно сказал президент России. Мы не ставим себе никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. Согласно нашим доктринальным документам, включая основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным", - сказал Медведев.
По его словам, удары по Крыму не заставят РФ сесть за стол переговоров, как на это якобы рассчитывают в США, а приведут к обострению.
"Результат будет прямо противоположным. Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", - пообещал Медведев.
- 3 февраля Пентагон объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на $2,2 млрд.
- 4 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в эскалации из-за поставок Украине ракет большей дальности с радиусом действия 150 км.
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