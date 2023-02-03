Об этом заявил командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, передает ERR .

Он напомнил, что сейчас Бахмут является главной целью оккупантов на Донбассе.

"Удерживая Бахмут, украинские силы выиграли время для создания новых линий обороны, чтобы защитить другие районы и населенные пункты, такие как Краматорск и Славянск", – отметил Гросберг.

При этом он предполагает вероятность ухода ВСУ от Бахмута в ближайшее время.

"В ближайшие недели украинские силы, возможно, покинут Бахмут. Все зависит от степени готовности новых оборонных рубежей. В какой-то момент будет глупо тратить ресурсы на удержание города", - добавил полковник.

Гросберг отметил, что оккупация Бахмута не приведет к каким-либо стратегическим изменениям на фронте, но станет для России психологической и нравственной победой.