"Будет глупо тратить ресурсы": командующий разведкой Эстонии прогнозирует отход ВСУ от Бахмута
Вооруженные Силы Украины будут вынуждены отойти от Бахмута Донецкой области, ведь в какой-то момент станет глупо тратить ресурсы на удержание контроля над городом
Об этом заявил командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, передает ERR .
Он напомнил, что сейчас Бахмут является главной целью оккупантов на Донбассе.
"Удерживая Бахмут, украинские силы выиграли время для создания новых линий обороны, чтобы защитить другие районы и населенные пункты, такие как Краматорск и Славянск", – отметил Гросберг.
При этом он предполагает вероятность ухода ВСУ от Бахмута в ближайшее время.
"В ближайшие недели украинские силы, возможно, покинут Бахмут. Все зависит от степени готовности новых оборонных рубежей. В какой-то момент будет глупо тратить ресурсы на удержание города", - добавил полковник.
Гросберг отметил, что оккупация Бахмута не приведет к каким-либо стратегическим изменениям на фронте, но станет для России психологической и нравственной победой.
- 3 февраля президент Владимир Зеленский заверил , что ВСУ не сдадут Бахмут.
- Ранее издание Bloomberg писало, что Украине, возможно, придется отказаться от Бахмута Донецкой области и перебросить силы на юг.
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