"Будет главная "птица" и еще 2-3 вида": Резников убежден, что Украина вскоре получит истребители
Министр обороны Алексей Резников заявил, что страны-партнеры предоставят Украине несколько типов истребителей: один из них будет основным самолетом ВСУ
Об этом говорится в интервью министру обороны немецкому Bild.
"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей. Будет один основной самолет, и это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", - сказал он.
В частности, Алексей Резников прокомментировал нынешний отказ властей ФРГ предоставить авиацию: "Я помню, что Германия не хотела присылать танки. Теперь в моей стране есть "Леопарды", я лично тестировал "Леопард" из Германии".
Также министр обороны подчеркнул, что украинские власти не будут вести переговоры с Владимиром Путиным: "Украина готова вести переговоры о репарациях, международном трибунале и ответственности за военные преступления Кремля, так называемый Нюрнберг-2".
Алексей Резников считает, что война может закончиться уже в этом году: "Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие поддержки и действительно вижу, что есть шансы эту войну закончить наша победа в этом году. Я серьезно рассматриваю это, я многое знаю, и это придает мне оптимизм. Оптимист – это информированный реалист".
- 18 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ. Однако в тот же день британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности .
- 20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о предоставлении Украине истребителей может быть принято союзниками в ближайшие один-два месяца.
- 21 февраля бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали наконец передать Украине истребители . Они раскритиковали Риши Сунака из-за промедления с истребителями.
- На фоне новых обращений в западные страны о предоставлении истребителей Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29.
- Новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за предоставление Украине западных истребителей, но через полгода или позже – после подготовки специалистов.
- Член парламента Великобритании от консерваторов Тобиас Эллвуд подчеркнул , что Украина нуждается в самолетах и танках в войне против России.
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