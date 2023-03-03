Об этом говорится в интервью министру обороны немецкому Bild.

"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей. Будет один основной самолет, и это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", - сказал он.

В частности, Алексей Резников прокомментировал нынешний отказ властей ФРГ предоставить авиацию: "Я помню, что Германия не хотела присылать танки. Теперь в моей стране есть "Леопарды", я лично тестировал "Леопард" из Германии".

Также министр обороны подчеркнул, что украинские власти не будут вести переговоры с Владимиром Путиным: "Украина готова вести переговоры о репарациях, международном трибунале и ответственности за военные преступления Кремля, так называемый Нюрнберг-2".

Алексей Резников считает, что война может закончиться уже в этом году: "Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие поддержки и действительно вижу, что есть шансы эту войну закончить наша победа в этом году. Я серьезно рассматриваю это, я многое знаю, и это придает мне оптимизм. Оптимист – это информированный реалист".