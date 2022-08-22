"Будет еще больше предложений": Подоляк объяснил, почему РФ будет стремиться к переговорам
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ испытывает ощутимую нехватку военных кадров, в связи с чем будет искать возможности пойти на переговоры
Об этом Подоляк написал в Twitter.
"РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем со свечой не найдешь. В ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники "Пятёрочки". А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров", – написал Подоляк.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил уверенность, что война окончится за столом переговоров.
Зеленский заявил, что Россия лишит себя возможности переговоров, если проведет судилище над пленными украинскими военными.
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