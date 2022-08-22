"Будет еще больше предложений": Подоляк объяснил, почему РФ будет стремиться к переговорам

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем со свечой не найдешь. В ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники "Пятёрочки". А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров", – написал Подоляк.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил уверенность, что война окончится за столом переговоров.

Зеленский заявил, что Россия лишит себя возможности переговоров, если проведет судилище над пленными украинскими военными.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb