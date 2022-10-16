"Будет доведена до конца", - Песков о войне с Украиной

Об этом он сказал в эфире государственного телеканала "Россия 1".

"Операция будет продолжаться и она будет доведена до конца", - отметил Песков.

При этом он не стал уточнять, что именно сейчас понимается под "концом" начатой РФ полномасштабной войны с Украиной, которую российские власти называют "специальной военной операцией" ("СВО").

По словам Дмитрия Пескова, воевать с Украиной стало "существенно тяжелее", ведь, как он выразился, "НАТО де-факто уже влезло в этот конфликт".

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"Но это никоим образом не влияет на наши все цели", - добавил спикер Кремля.

"Это требует, наверное, нашей такой внутренней, экономической мобилизации. Одно дело, это киевский режим, а другое дело, это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать операцию в этих условиях", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Песков, который также занимает должность замглавы Администрации президента РФ.

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