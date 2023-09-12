"Будет большой скандал, который может репутационно добить Раду": политолог Кошель о доступе к декларациям
Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины, политолог, считает, что в подписании законопроекта об электронном декларировании имела место технология затягивания, чтобы посмотреть реакцию общества
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Представим, что будет после того, когда откроются декларации. Буквально через несколько месяцев уже этой осенью будут открыты декларации. Думаю, что начнут выходить заголовки о рейтингах дорогих автомобилей, недвижимости и многом другом. То есть будет большой скандал, который репутационно может добить украинский парламент. Потому и имела место технология затягивания. Сначала компромисс: давайте подождем год, а там посмотрим. Позже власти и сыграли эту игру с затягиванием. Обратите внимание: спикер парламента господин Стефанчук только сегодня, 12 сентября, подписал законопроект. Однако законопроект подписывает или не подписывает президент" , – заметил политолог.
Алексей Кошель пояснил, что спикер ВР своей подписью дает технологическое решение, что текст согласовали, ошибок нет, правки внесены и документ отправлен в Офис президента. То есть это такая канцелярская роль главы парламента и не больше.
"Как правило руководитель парламента подписывает законопроект или в тот же день, или на следующий и отправляет документ в Офис президента. По моему мнению, первоочередной сценарий, который готовился, заключался в том, чтобы сначала посмотреть реакцию общества. Если сопротивление будет не столь велико, то эта редакция законопроекта могла быть принята", - резюмировал Кошель.
Что известно об электронном декларировании
Закон об е-декларировании вступил в силу в 2016 году. Однако в 2020 году Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния.
В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.
26 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании.
27 июля ВР в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования. 5 сентября он был принят в целом. Однако документом предусмотрено открытие деклараций только через год. Впоследствии на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать закон.
12 сентября президент Украины Владимир Зеленский ветировал принятый 5 сентября закон, предусматривающий открытие деклараций чиновников через год
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