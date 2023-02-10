Будет больше поддержки, – Зеленский о встрече с Макроном и Шольцом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила хорошие сигналы на дипломатическом фронте по усилению украинских защитников
Об этом он сообщил в вечернем обращении 10 февраля.
Зеленский отметил, что есть важные договоренности и хорошие сигналы на дипломатическом фронте. Они касаются дальнобойных ракет, танков и следующего уровня сотрудничества – боевой авиации. Впрочем, по словам президента, над этим еще предстоит поработать.
Президент отметил, что был рад услышать и увидеть, как украинские военные в Великобритании быстро овладевают управлением
"Я был очень рад убедиться, насколько британцы стремятся, чтобы мы победили. Все это вдохновляет", - подчеркнул он.
Зеленский также рассказал, что провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. По его словам, представители трех стран смогли услышать друг друга.
"Партнеры услышали нашу позицию, наши аргументы. Будет больше поддержки", - подчеркнул Зеленский.
Президент провел переговоры с лидерами Европейского Союза после заседания Европейского совета.
"Теперь наша общая задача – взять все то, о чем мы говорили и договаривались, и трансформировать в конкретные поставки, в конкретные документы в конкретные новые линии сотрудничества", - добавил Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский 10 февраля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где среди тем была подготовка к новому "Рамштайну".
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