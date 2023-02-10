Будет больше поддержки, – Зеленский о встрече с Макроном и Шольцом

Об этом он сообщил в вечернем обращении 10 февраля.

Зеленский отметил, что есть важные договоренности и хорошие сигналы на дипломатическом фронте. Они касаются дальнобойных ракет, танков и следующего уровня сотрудничества – боевой авиации. Впрочем, по словам президента, над этим еще предстоит поработать.

Президент отметил, что был рад услышать и увидеть, как украинские военные в Великобритании быстро овладевают управлением

"Я был очень рад убедиться, насколько британцы стремятся, чтобы мы победили. Все это вдохновляет", - подчеркнул он.

Зеленский также рассказал, что провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. По его словам, представители трех стран смогли услышать друг друга.

"Партнеры услышали нашу позицию, наши аргументы. Будет больше поддержки", - подчеркнул Зеленский.

Президент провел переговоры с лидерами Европейского Союза после заседания Европейского совета.

"Теперь наша общая задача – взять все то, о чем мы говорили и договаривались, и трансформировать в конкретные поставки, в конкретные документы в конкретные новые линии сотрудничества", - добавил Зеленский.