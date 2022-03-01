"Будет больше и санкций и оружия": Кулеба после разговора с госсекретарем США

Об этом Кулеба написал в Twitter.



"В нашем разговоре госсекретарь Энтони Блинкен заверил в незыблемой поддержке Украины со стороны США", - написал глава украинского МИД.



Кулеба отмечает, что во время разговора заверил Блинкена, что Украина стремится только к миру. Однако, когда военное вторжение в Украину уже произошло и российская агрессия продолжается, украинской стороне необходимы больше санкций и оружия.



"Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги", - добавил Кулеба.



Напомним, правительство Монако ввело экономические санкции в отношении некоторых россиян за войну РФ против Украины.