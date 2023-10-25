"Будет больше дронов": Минобороны допустило к эксплуатации несколько новых образцов БпЛА

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Министерства обороны Украины.

В Минобороны подчеркнули, что теперь у украинских военных будет больше дронов.

"Министерство обороны допустило к эксплуатации сразу несколько новых образцов БпЛА. Впервые это произошло благодаря новой схеме упрощенного допуска инноваций на поле боя в течение нескольких дней. То, что раньше тормозило месяцами, заработало по быстрому и прозрачному алгоритму", - говорится в сообщении.

В Министерстве отмечают, что FPV-дроны – реальные инструменты для уничтожения врага и защиты нашей страны.