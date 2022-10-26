Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По словам Йовичевича, "Лейпцигу" победить "Реал" (3:2) в 5-м туре помог ослабленный состав мадридцев, досрочно вышедших в плей-офф. В то же время, он констатировал, что "Лейпциг" вторая по бюджету команда Германии и будет в решающей игре против "Шахтера" 2 ноября в Варшаве фаворитом.

"Мы знаем, что в "Реала" не играли ведущие футболисты - Модрич, Бензема, Вальверде. "Лейпциг" прошел через смену тренера: Марко Розе изменил и схему, и стиль игры. Мы должны понимать, что это сейчас команда, соответствующая второму бюджета в бундеслиге после "Баварии". Поэтому они находятся на достаточно высоком уровне и являются фаворитами в нашем противостоянии", - сказал Йовичевич после ничьей 1:1 с шотландским "Селтиком", гарантировавшим "Шахтеру" выход в плей-офф Лиги Европы.

В то же время хорватский тренер подчеркнул, что "Шахтер" тоже набрал обороты и способен успешно противостоять сопернику.

"Мы имеем возможность победить. Как получится, не знаю. Но будет битва. Я счастлив, что мы уже приобрели статус участника еврокубков весной. Это большой успех. Однако каждый из нас имеет мечту, которую никто не может забрать - преодолеть группу и идти все дальше и дальше", - рассказал Йовичевич.

После 5 туров украинский клуб имеет 6 очков и занимает в группе F третье место. "Реал" с 10 баллами лидирует, немецкий "Лейпциг" с 9 очками – второй. Шотландский "Селтик" с 2 пунктами на четвёртой позиции.

В 6-м туре 2 ноября "Шахтер" сыграет против "Лейпцига". "Горняки" уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, но если победят немцев, то выйдут в 1/8 финала ЛЧ.

25 октября в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".

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