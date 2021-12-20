Будем знать, где будет размещено, - Зеленский о заявлении Беларуси про ядерное оружие
Президент Владимир Зеленский отметил, что если РФ передаст Беларуси ядерное оружие, то Украина будет знать его местонахождение
Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания Люблинского треугольника, передает РБК-Украина .
Президент добавил, что Украина неоднократно слышала угрозы о размещении российского ядерного оружия в разных странах.
"И о размещении ядерного оружия на временно оккупированной территории Крыма, а сейчас мы слышим информацию о Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играть, а для Украины достаточно привычная ситуация по очередной информационной атаке со стороны России и некоторых представителей Беларуси. Если так случится - по крайней мере, мы будем знать, где находится часть ядерного оружия РФ", - отметил Владимир Зеленский.
- Напомним, министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь готова разместить ядерное оружие в случае "угрозы со стороны НАТО".
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