Будем знать, где будет размещено, - Зеленский о заявлении Беларуси про ядерное оружие

Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания Люблинского треугольника, передает РБК-Украина .



Президент добавил, что Украина неоднократно слышала угрозы о размещении российского ядерного оружия в разных странах.



"И о размещении ядерного оружия на временно оккупированной территории Крыма, а сейчас мы слышим информацию о Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играть, а для Украины достаточно привычная ситуация по очередной информационной атаке со стороны России и некоторых представителей Беларуси. Если так случится - по крайней мере, мы будем знать, где находится часть ядерного оружия РФ", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь готова разместить ядерное оружие в случае "угрозы со стороны НАТО".

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