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"Будем ждать штурм Тайваня": дипломат Бессмертный назвал события, которые ускорят вторжение Китая на остров

16 октября, 2023 понедельник
21:35
Мир

Дипломат Роман Бессмертный считает, что медленная реакция Запада на войну в Израиле и Украине лишь приближает вторжение Китая в Тайвань

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Я читал интервью президента США Джо Байдена изданию The Guardian, в котором он сказал, что нет прямых доказательств участия России, Ирана и Китая в агрессии против Израиля. Очевидно, что ответ Байдена носит тактический характер, ведь он оставляет шанс Пекину, Москве и Тегерану каким-то образом найти выход из этой ситуации. Если бы он подтвердил их причастность к атаке на Израиль, это означало бы, что никаких вариантов выйти из этой ситуации для этой тройки нет", - пояснил Бессмертный.

Дипломат подчеркнул, что реакция Запада на войну в Украине и Израиле должна быть более жесткой.

"Мы должны говорить людям правду. Поэтому еще раз стоит подчеркнуть, что Иран, Россия и Китай имеют прямое отношение к организации атаки на Израиль. Так же как Китай снабжал и продолжает поставлять компоненты вооружений и оружие в Россию, но об этом никто не говорит." Однако следует отметить, что есть время для разговоров, а есть ситуации, когда каждая минута разговоров с террористами будет увеличивать количество жертв, поэтому агрессия России против Украины и террористов ХАМАСа против Израиля требуют быстрой реакции. а нынешнее течение событий ее только затягивает, то нам предстоит ожидать штурма Китая острова Тайвань в следующем году. То же касается и реакции на войну России против Украины, на которую США среагировали лишь через 8 лет", - добавил он.
 

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газа и освобождение всех заложников.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

15 октября глава МИД Китая Ван И заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны и призвал прекратить "коллективное наказание народа Газы"

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