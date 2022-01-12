Будем защищать нашу землю до последней капли крови, - Залужный о возможном вторжении РФ
Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что в случае полномасштабного вторжения со стороны России военные будут биться до последней капли крови
Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News .
По его словам, его миссия как главнокомандующего состоит в том, чтобы подготовить вооруженные силы для выполнения задач по защите государства. ВСУ уже восьмой год ведут операции в зоне ООС для защиты Украины, и в случае необходимости готовы их выполнять в любой другой области.
"У меня есть Родина, которую мне нужно защищать, и у меня есть Вооруженные силы, которые должны быть готовы защищать нашу страну. Также могу добавить, что мы вообще ни на кого не собираемся нападать. Но мы будем защищать нашу землю до последней капли крови ", - подчеркнул Залужный.
Он отметил, что нет иллюзий относительно того, что натовские военные не будут воевать вместе с украинскими военными.
"Я как главнокомандующий несу ответственность за свою страну и свои вооруженные силы в частности. У меня нет иллюзий и не жду манны небесной. Я дрался и готовил свои вооруженные силы", - сказал главнокомандующий.
Залужный добавил, что британская миссия по обучению украинских военных крайне важна для Украины, особенно в условиях вероятного расширения агрессии РФ. Около 100 британских военных уже научили около 20 тысяч бойцов ВСУ.
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