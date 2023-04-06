Будем увеличивать пропускную способность железной дороги Украины, чтобы компенсировать уменьшение перевозок по морю, - Минтранспорта США
Министр транспорта США Пит Буттиджедж заявил, что вместе с международными партнерами будут увеличивать способность украинской железной дороги, чтобы компенсировать перевозку по морю
Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
В польском Жешуве состоялась конференция "Соединяя Украину с Европой и миром - реконструкция и развитие устойчивой транспортной инфраструктуры и эффективных цепочек поставок" с участием представителей министерств транспорта 23 стран мира, при поддержке Международного транспортного форума (ITF).
"Мы благодарны за ваше партнерство. Вместе мы будем увеличивать пропускную способность железнодорожной сети Украины, чтобы помочь компенсировать потери от ограничения доступа к морским перевозкам. Вместе мы поможем Украине сохранить ее важнейшую инфраструктуру во время этой войны и поможем восстановить транспортные пути, поврежденные войной", – сказал министр транспорта США.
Буттиджедж призвал международное сообщество продолжать поддерживать Украину в развитии логистики, сохранении инфраструктуры и восстановлении разрушенных объектов.
"Дороги и мосты, которые сегодня изуродованы бомбами и по которым до сих пор ходят отправляющиеся на передовую украинские герои, будут отремонтированы и модернизированы, чтобы перевозить украинские семьи на работу, в рестораны и на семейные торжества в мирное время", - добавил Бутиджедж .
Также министр транспорта США подчеркнул, что РФ агрессией в Украине подрывает глобальную безопасность, обостряет продовольственный и энергетический кризис, провоцируя рост цен и распространение голода в странах Африки и Азии.
"Спасибо Питу Буттиджеджу за поддержку и убеждены, что наше партнерство будет охватывать не только проекты помощи Украине, но и взаимовыгодные инвестиционные проекты, которые мы запустим сразу после победы", - заявили в пресс-службе.
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