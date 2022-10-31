"Будем усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине": Зеленский и Фиала подписали декларацию по евроатлантической перспективе Киева
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала во время встречи в Киеве подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины
Об этом сообщили в Офисе президента.
В документе определены приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках стратегического курса нашего государства на обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора.
"С подписанием документа на уровне президента Украины и премьер-министра Чехии зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы обретения Украинским государством членства в НАТО как только позволят условия. В декларации отдельно отмечено намерение Чешской Республики продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки Украине" , – отметили в ОП.
Владимир Зеленский подчеркнул, что совместная декларация является первым документом, который Украина подписывает с целью ускорения евроатлантической интеграции.
"Мы зафиксировали этой декларацией, которая будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехия подтвердила, что поддерживает наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом Альянса, как только позволят условия", – сказал он, добавив, что Киев будет работать над тем, чтобы такие общие декларации были подписаны и с другими государствами-членами НАТО.
- Сегодня, 31 октября, премьер Чехии Петр Фиала находится в Киеве с визитом. Он приехал в столицу Украины, когда россияне нанесли массовые ракетные удары. В ходе совместного брифинга украинский премьер Денис Шмыгаль анонсировал поставки ВСУ нового вооружения от Чехии.
- Президент Украины отметил Петра Фиалу орденом князя Ярослава Мудрого I степени.
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