"Будем строить новую европейскую страну": Шмыгаль анонсировал создание четырех фондов для восстановления Украины

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



"По поручению президента Украины правительство начинает работать над созданием четырех фондов. Денежные средства этих фондов пойдут на восстановление Украины", - отметил Шмыгаль.



Первый из них – это фонд разрушенного имущества и инфраструктуры.



"Мы восстановим все, что разрушили российские оккупанты - каждый дом, каждую квартиру, каждую школу, каждый детский сад, каждую больницу, каждый мост и дорогу", - подчеркнул премьер.



Второй – фонд восстановления и трансформации экономики.



"Мы будем просить наших партнеров принять для нас так называемый украинский план Маршалла. Нам нужно не просто восстановить экономику - мы будем строить новую европейскую страну", - отметил он.



Третий фонд посвящен обслуживанию и погашению долга.



"Украина сегодня, несмотря на войну, выполняет все обязательства. 1 марта Минфин произвел купонную выплату в размере $292 млн по еврооблигациям, но мы считаем, что мир должен помогать и поддерживать Украину, понимая, какое бремя сегодня лежит на нас", - сказал Шмыгаль.



Он добавил, что четвертый фонд посвящен поддержке бизнеса, пострадавшего в результате войны.



"Все мы видим, сколько предпринимателей и компаний помогают военным, врачам, обычным украинцам. Все объединились ради общей цели - изгнать врага с нашей земли. И мы понимаем, что наша задача - помочь бизнесу вернуться к нормальной работе, нормальной жизни, нормальной жизни и нормального существования. Мы здесь, мы на своей земле и никто не сможет отнять у нас наше европейское будущее", - резюмировал он.