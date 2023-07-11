Об этом сказал в понедельник во время брифинга в Вашингтоне спикер Госдепа Мэттью Миллер, передает Укринформ.

"В течение следующих недель и месяцев Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с Украиной, нашими союзниками и партнерами, а также со всеми заинтересованными сторонами, стремящимися поддержать справедливый и устойчивый мир", - отметил представитель Госдепа.

Он напомнил, как с начала масштабного вторжения россияне атаковали дома, школы, детские площадки, больницы, торговые центры, ядерные объекты и другую инфраструктуру.

"Представители российских войск и их приспешники совершали международные преступления, такие как незаконное перемещение украинских гражданских лиц, в том числе детей, в Россию в рамках так называемых "фильтрационных операций", - подчеркнул Миллер.

Спикер также отметил, что Россия целенаправленно уничтожала энергетическую инфраструктуру Украины, безответственно бряцала ядерным оружием, уничтожала пахотные земли и препятствовала экспорту украинского зерна.

Миллер в очередной раз подчеркнул, что Россия "потерпела стратегический провал" в Украине и понесли огромные потери как военного персонала и техники, так и в плане экономики.

"Мы не можем поддаться российской агрессии или смириться с ее наглыми попытками изменить границы силой. В течение 500 дней мы крепко стояли единым фронтом с Украиной и будем продолжать так в дальнейшем столько, сколько понадобится", - отметил представитель Госдепа.