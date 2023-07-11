Будем стоять единым фронтом из Украины сколько понадобится: Госдеп США о 500 днях войны с РФ
Государственный департамент США выступил с заявлением о 500 днях от начала полномасштабной агрессии РФ, подчеркнув, что Соединенные Штаты продолжат объединять союзников и партнеров для достижения справедливого мира в Украине.
Об этом сказал в понедельник во время брифинга в Вашингтоне спикер Госдепа Мэттью Миллер, передает Укринформ.
"В течение следующих недель и месяцев Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с Украиной, нашими союзниками и партнерами, а также со всеми заинтересованными сторонами, стремящимися поддержать справедливый и устойчивый мир", - отметил представитель Госдепа.
Он напомнил, как с начала масштабного вторжения россияне атаковали дома, школы, детские площадки, больницы, торговые центры, ядерные объекты и другую инфраструктуру.
"Представители российских войск и их приспешники совершали международные преступления, такие как незаконное перемещение украинских гражданских лиц, в том числе детей, в Россию в рамках так называемых "фильтрационных операций", - подчеркнул Миллер.
Спикер также отметил, что Россия целенаправленно уничтожала энергетическую инфраструктуру Украины, безответственно бряцала ядерным оружием, уничтожала пахотные земли и препятствовала экспорту украинского зерна.
Миллер в очередной раз подчеркнул, что Россия "потерпела стратегический провал" в Украине и понесли огромные потери как военного персонала и техники, так и в плане экономики.
"Мы не можем поддаться российской агрессии или смириться с ее наглыми попытками изменить границы силой. В течение 500 дней мы крепко стояли единым фронтом с Украиной и будем продолжать так в дальнейшем столько, сколько понадобится", - отметил представитель Госдепа.
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