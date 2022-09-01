"Будем считать нападением на РФ": Лавров пригрозил Молдове войной в случае "угрозы" оккупантам Приднестровья. В Кишиневе жестко отреагировали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет считать нападением на РФ какие-либо действия, в которых увидит угрозу для "миротворцев" в Приднестровье
Об этом он сказал во время выступления на мероприятии в московском госинституте международных отношений 1 сентября, сообщает Newsmaker.
"Там (в Приднестровье) находятся наши миротворцы, там наша группа военных, охраняющих крупнейшие в Европе склады боеприпасов в Колбасной. И все должны понимать, что любые действия, которые будут создавать угрозу для наших военных, будут рассматриваться согласно международному праву как нападение на РФ, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал Саакашвили", – заявил Лавров.
Он также заявил, что в Молдове "насаждают русофобию".
"К сожалению, мы видим, как руководство Молдовы подвергается заигрыванию со стороны Запада. Провокационный характер насаждения там русофобии очевиден, как и в Украине", - сказал глава МИД РФ.
За день до этого Лавров заявил о готовности России "делать все" для того, чтобы гарантировать защиту прав русскоязычных в Молдове, и посоветовал стране "не играть в навязанные Западом геополитические игры".
Президент Молдовы Майя Санду на днях призвала граждан не поддаваться на нарративы, звучащие из Приднестровья и РФ, и подчеркнула, что стремление Молдовы укрепить армию никак не означает отказ от нейтралитета или агрессивных намерений.
Представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter отметил, что заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможной защите прав русскоязычных в Молдове и "миротворцев" в Приднестровье аналогичны тем, которыми Москва оправдывает свое вторжение в Украину.
"Лавров говорит, что Москва приложит все усилия для защиты русскоязычного населения в Молдове. Мы это видели. Это был именно тот фальшивый повод, который Россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину. Мы выражаем нашу полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы", - говорится в сообщении.
- Напомним, 27 августа Республика Молдова отметила 31-й год независимости. В этот же день Украина подписала с соседним государством соглашение о либерализации грузоперевозок.
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