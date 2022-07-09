Об этом сообщил глава украинского парламента Руслан Стефанчук.

"В этих стенах, в здании парламента, бьется сердце европейского парламентаризма. Какая же радость видеть в этом зале флаг ЕС вместе с украинским флагом. 12 звезд на голубом фоне является символом единства и надежды. И этот флаг объединяет нас от Парижа в Киев, от Киева в Брюссель", – сказал глава Сената Франции.

Он также подчеркнул, что французский Сенат и национальные парламенты Европы будут бок о бок с Украиной в ближайшие месяцы: от статуса кандидата до утверждения решения о вступлении в ЕС.

Как отметил Стефанчук, речь Жерара Ларше не раз прерывалась аплодисментами украинских депутатов.

Известно, что глава Сената Франции прибыл в Украину в пятницу. Он посетил разрушенные российской армией города Буча, Бородянка и Ирпень Киевской области.

8 июля в Украину с визитом прибыли сенаторы Франции во главе с главой сената Франции Жерар Ларше

Позже парижский городской совет единогласнопринял соглашение о сотрудничестве столицы с Киевом.