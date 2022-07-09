Будем с вами вплоть до вступления Украины в ЕС: глава французского Сената обратился в Раду
Глава Сената Франции Жерар Ларше в субботу выступил в Верховной Раде, заверив в поддержке парламентами стран Европы европейского пути Украины
Об этом сообщил глава украинского парламента Руслан Стефанчук.
"В этих стенах, в здании парламента, бьется сердце европейского парламентаризма. Какая же радость видеть в этом зале флаг ЕС вместе с украинским флагом. 12 звезд на голубом фоне является символом единства и надежды. И этот флаг объединяет нас от Парижа в Киев, от Киева в Брюссель", – сказал глава Сената Франции.
Он также подчеркнул, что французский Сенат и национальные парламенты Европы будут бок о бок с Украиной в ближайшие месяцы: от статуса кандидата до утверждения решения о вступлении в ЕС.
Как отметил Стефанчук, речь Жерара Ларше не раз прерывалась аплодисментами украинских депутатов.
Известно, что глава Сената Франции прибыл в Украину в пятницу. Он посетил разрушенные российской армией города Буча, Бородянка и Ирпень Киевской области.
- 8 июля в Украину с визитом прибыли сенаторы Франции во главе с главой сената Франции Жерар Ларше
- Позже парижский городской совет единогласнопринял соглашение о сотрудничестве столицы с Киевом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное