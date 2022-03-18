Будем расстреливать тех, кто жжет траву - президент футбольного клуба "Ингулец"
Президент "Ингульца" из пгт Петрово Александр Поворознюк рассказал, что сжигание сухой травы во время войны создает проблемы.
Об этом сообщает Petrove TV .
По словам Поворознюка, "поджигателей" скоро будут расстреливать.
"Таких людей скоро будем расстреливать. Если будем ловить на городе, как только они подожгли, будем прямо на месте расстреливать. Этим они создают панику – один из моментов, которым пользуется враг. Паника от того, что люди думают, что уже где-то взрывается" , горит и так далее. Если они этого не понимают по-нормальному, будет так, как бывает в военное время", – сказал Александр Поворознюк.
ФК "Ингулец", владельцем которого является Александр Поворознюк, выступает в УПЛ. Клуб базируется в пгт Петрово, Кировоградская область.
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