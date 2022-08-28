Поздравление Ракицкий выложил в Instagram.

"С днем Шахтера, с днем города Донецка! Мы процветали под флагом Украины и будем процветать. Город роз расцветет снова и возродится! Любимый город, я верю, что ты устоишь и вернешься домой! Мира нам!" – написал Ракицкий.

33-летний Ярослав Ракицкий выступает с турецким "Аданой Демирспор". В марте, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, футболист расторг контракт с российским "Зенитом", за который он выступал с 2019 года. Остаток карьеры он провел в "Шахтере".

Центральный защитник сыграл 54 матча и забил 5 голов за сборную Украины, в которую его перестали вызывать после перехода в "Зенит". После этого защитник объявил, что завершает свою карьеру в национальной команде.

2 марта Ярослав Ракицкий объявил, что покидает российский "Зенит".

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