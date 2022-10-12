Об этом он заявил на брифинге встречи министров обороны в формате "Рамштайн".

"Мы видим, что динамика войны изменилась. Украинская армия освободила сотни населенных пунктов из-под оккупации России. ВСУ отвоевали значительную территорию, которую оккупировала Россия. Такая смелость и отважность украинских военных приближает Украину к победе в этой войне", - рассказал Остин.

Министр обороны США отметил важность поддержки Украины.

"Также большой заслугой в успехах ВСУ является единство и помощь партнеров Украины. В частности, по поставкам оружия и обучению украинских военных. Именно поэтому наша контактная группа также меняется. Главной нашей целью здесь является предоставление долгосрочной помощи Украине. Мы будем защищать и поддерживать украинских защитников столько же , сколько нужно", - добавил он.



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