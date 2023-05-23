"Будем поддерживать Украину сколько нужно": глава МИД Нидерландов заявил китайскому коллеге о необходимости прекратить развязанную РФ войну
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра, находящийся с визитом в Китае, подчеркнул, что российская агрессия в Украине должна быть приостановлена.
Об этом он сообщил в Твиттер Гукстре, после встречи с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом в Пекине.
"Нынешняя геополитическая ситуация требует диалога, дипломатии и сотрудничества", – написал Гукстра.
По его словам, обсуждали разные темы, от общих интересов к проблемам.
В частности, речь шла о геополитических событиях, стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, торговле, обеспокоенности кибербезопасностью и иностранном вмешательстве в дела Нидерландов, правах человека и равных условиях для компаний.
"Мы также подробно обсуждали войну в Украине. Я подчеркнул, что российская агрессия в Украине должна прекратиться, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно", - написал он.
Глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра находится с визитом в Пекине 23-24 мая.
- Напомним, на совместной пресс-конференции во время визита Зеленского премьер Нидерландов заявил , что Россия не может выиграть эту войну, и за все преступления понесет должное наказание.
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