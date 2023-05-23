Об этом он сообщил в Твиттер Гукстре, после встречи с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом в Пекине.

"Нынешняя геополитическая ситуация требует диалога, дипломатии и сотрудничества", – написал Гукстра.

По его словам, обсуждали разные темы, от общих интересов к проблемам.

В частности, речь шла о геополитических событиях, стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, торговле, обеспокоенности кибербезопасностью и иностранном вмешательстве в дела Нидерландов, правах человека и равных условиях для компаний.

"Мы также подробно обсуждали войну в Украине. Я подчеркнул, что российская агрессия в Украине должна прекратиться, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно", - написал он.

Глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра находится с визитом в Пекине 23-24 мая.