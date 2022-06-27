Об этом G7 сообщает в twitter.

"Мы, лидеры G7, непоколебимы в нашей солидарности с Украиной, и подтверждаем нашу приверженность поддерживать правительство и народ Украины в их мужественной защите суверенитета и территориальной целостности своей страны, а также в их борьбе за мирное, процветающее и демократическое будущее. Мы и дальше будем оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно", - говорится в заявлении.

Страны G7 осудили Россию за неоправданное использование ядерной риторики и выразили обеспокоенность после заявления РФ о том, что она может передать Беларуси ракеты с ядерным потенциалом.

Они подчеркнули, что Украина должна принять решение о предстоящем мирном урегулировании "без внешнего давления или влияния".

Большая семерка пообещала продолжать усилия по обеспечению Украины военной и оборонной техникой. Кроме того, страны G7 выразили готовность достичь договоренностей с заинтересованными странами и Украиной о гарантиях в сфере безопасности.

Также лидеры Семерки призвали к немедленному возвращению граждан Украины, насильно вывезенных в Россию. Они заявили, что РФ должна приостановить атаки на сельскохозяйственную инфраструктуру и блокирование судоходных маршрутов и подчеркнули, что Россия несет огромную ответственность за глобальную продовольственную безопасность.

27 июня страны Большой семерки договорились о введении новых санкций против России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к лидерам G7, что войну с Россией необходимо завершить к зиме.

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