Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией "Будем освобождать нашу землю независимо от погоды и времени года": Данилов исключил замораживание конфликта после освобождения Херсона

"Будем освобождать нашу землю независимо от погоды и времени года": Данилов исключил замораживание конфликта после освобождения Херсона

11 ноября, 2022 пятница
22:30
война с Россией Алексей Данилов

После освобождения Херсона наступление Сил обороны продолжится, намерения замораживать конфликт у украинских военных нет

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы пропускать не можем, потому что там есть люди наши, мы видим, как они страдают", - сказал Данилов. .

По его словам, задача, которую ВСУ ставит Президент, проста и понятна – освобождение украинских территорий от захватчиков. И это будет сделано, нужно только время.

  • 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области. В Минобороны Украины прокомментировали возможный выход армии РФ из Херсона, отметив, что "россиянам верить нельзя".
  • 11 ноября украинская разведка сообщила , что ВСУ заходят в Херсон, город возвращается под контроль Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Алексей Данилов
наступление ВСУ
Читайте также:
Николай Патрушев
10 ноября, 2022 четверг
Иран понимает, что попал в передрягу, а Патрушев уехал не дать им сделать шаг назад, - эксперт - международник Данилов
9 ноября, 2022 среда
Вооруженные люди заблокировали офис Укрнафты. БЭБ проводит обыски по подозрению в неуплате более 700 млн грн налогов
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
10 ноября, 2022 четверг
"Энергоатом" определился, как поступить с сотрудниками ЗАЭС, подписавшими контракты с "Росатомом"
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.63
  • EUR
    Покупка 39.71
    Продажа 40.91
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
11 ноября
22:03
В США провели международные военные учения, имитирующие вторжение России и Китая
21:53
Плановые отключения электроэнергии 12 ноября применят в Киеве и семи областях
21:36
"Подарок для Путина": В Литве собрали $250 тыс. на первый морской дрон для Украины
21:27
ВСУ уничтожили более 80 и ранили более 40 оккупантов, поразили штаб, пункт управления, 2 места скопления врагов и техники и 2 склада боеприпасов
21:21
Территории могут быть заминированы: жителей деоккупированной Херсонщины призвали не посещать леса, поля, побережья, дороги и обочины
21:05
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Освобождение Херсона – крупнейшее военное поражение России. Колонка Сергея Згурца
20:56
OPINION
Осенний инфляционный марафон: война и мировые тенденции доминируют
20:50
На Никопольщине в результате артобстрела россиян ранены двое мужчин
20:43
Экс-депутат-беглец Онищенко получил гражданство Северной Македонии, - СМИ
20:25
С начала суток оккупанты ударили ракетами, авиацией и РСЗО по 5 областям Украины
20:16
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
Идеолог "русского мира" Дугин намекнул, что за "отступление" из Херсона Путина следует принести в жертву
20:13
Официально: вся Николаевская область деоккупирована
20:10
"Украина придет ко всем своим людям": Зеленский поблагодарил Силы обороны за наступление на юге и возвращение Херсона
19:59
Эксклюзив
ВСУ перемололи россиян на Херсонщине ежедневным давлением, - командир подразделения разведчиков
19:33
Москва. Кремль
Родственники Байдена, Пелоси и Остина, спикер Белого дома и Тимоти Снайдер: Россия запретила въезд еще 200 гражданам США
19:32
"Пути солидарности": ЕС мобилизует 1 млрд евро на вывоз зерна из Украины
19:21
Эксклюзив
Иран ракета
Иранские ракеты Zolfaghar – более сложная цель для перехвата ПВО, - военный эксперт Коваленко
19:00
Иран
США и три страны Европы хотят обязать Иран объяснить следы урана, найденные в трех ядерных объектах страны, - Reuters
18:50
G20
Лидеры G20 осудят угрозу использования ядерного оружия РФ, - Reuters
18:37
Защита городов и зернового коридора: Зеленский объявил сбор на первый в мире флот морских дронов
18:34
Достойные условия жизни, связь с родными: Генштаб объяснил военным Беларуси и РФ, как сдаться Украине
18:27
OPINION
Памяти созидательницы Украины
18:26
Германия предоставит Украине €1 млрд на киберзащиту и документирование военных преступлений РФ
18:18
В шотландском городе отремонтируют 500 домов для украинских беженцев
18:16
Великобритания и Украина
Экс-охранник посольства Британии в Германии признал, что шпионил в пользу России
18:16
Эксклюзив
В Луганской области самые активные боевые действия идут на трех направлениях, - глава Северодонецкой ВА
18:10
Оккупанты, несмотря на огромные потери, не оставляют попытки взять под контроль Бахмут, - глава Донецкой ОВА
18:02
Анонс
НЕ ИСТФАК: Украинцы и поляки – друзья навеки?
17:48
НАТО
Швеция вслед за Финляндией объявила о нежелании размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО
17:36
В поселке деоккупированной Херсонской области обнаружили останки тел мирных жителей
17:32
Маск предупредил о возможном банкротстве Twitter
17:21
Эксклюзив
Москва. Кремль
Режим в РФ будет стабилен, пока идет война и люди боятся силовиков, - аналитик фонда Деминициативы Бурковский
17:10
Эксклюзив
В Кремле паника. Генералы требуют от Путина передышки, - Арьев
17:09
Россия обстреляла Черниговщину из тяжелой артиллерии
17:09
Шмыгаль обсудил с парламентариями Литвы создание спецтрибунала для высшего руководства РФ
16:59
"Зерновым коридором" из украинских портов вышли 4 судна со 120 тыс. тонн агропродукции
16:46
Большинство венгров не разделяют пророссийскую политику Орбана, - опрос
16:39
С Украиной возвращается Европа: посол ЕС Маасикас прокомментировал освобождение Херсона
16:33
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:30
Япония направит $14 млн на экспорт украинской пшеницы в Сомали
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV