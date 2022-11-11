Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы пропускать не можем, потому что там есть люди наши, мы видим, как они страдают", - сказал Данилов. .

По его словам, задача, которую ВСУ ставит Президент, проста и понятна – освобождение украинских территорий от захватчиков. И это будет сделано, нужно только время.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области. В Минобороны Украины прокомментировали возможный выход армии РФ из Херсона, отметив, что "россиянам верить нельзя".

11 ноября украинская разведка сообщила , что ВСУ заходят в Херсон, город возвращается под контроль Украины.

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