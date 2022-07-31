Будем наращивать возможности, чтобы наносить удары по объектам в Крыму, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что ситуация вокруг Севастополя показывает о существенных дырах в ПВО РФ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Возможности российской ПВО преувеличены. Вспомним о крейсере "Москва" и о заявлениях, что они могут бороться с HIMARS, системами С-300 и С-400, но у них ничего не получается. Крым и Севастополь - это украинские территории. Мы будем наращивать" возможности, чтобы наносить точечные удары по объектам, которые влияют на наши национальные интересы, на нашу безопасность", - подчеркнул Згурец.
- Сегодня, 31 июля, в Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню военно-морского флота, из-за "неопознанного летающего объекта"
- Напомним, российский агрессор резкоувеличил количество своих кораблей в Черном море недалеко от Крыма.
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