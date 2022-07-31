Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Возможности российской ПВО преувеличены. Вспомним о крейсере "Москва" и о заявлениях, что они могут бороться с HIMARS, системами С-300 и С-400, но у них ничего не получается. Крым и Севастополь - это украинские территории. Мы будем наращивать" возможности, чтобы наносить точечные удары по объектам, которые влияют на наши национальные интересы, на нашу безопасность", - подчеркнул Згурец.

Сегодня, 31 июля, в Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко Дню военно-морского флота, из-за "неопознанного летающего объекта"

Напомним, российский агрессор резкоувеличил количество своих кораблей в Черном море недалеко от Крыма.

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