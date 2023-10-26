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Будем на стороне современной Европы: Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

26 октября, 2023 четверг
20:18
Общество

Зеленский обратился к лидерам стран Евросоюза, призывая к единству в решении о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил , обращаясь к участникам заседания Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС.

"Путь каждой нации в ЕС – это работа, основанная на заслугах и на институциональном развитии. Украина выполняет такую работу. Полностью. Даже несмотря на полномасштабную войну, мы не просим исключений из общих правил. Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии -и решения, которые были более простые, и решения, которые были сложными для политиков", - заявил президент.

Он отметил, что Украина рассчитывает на ответное единство – на решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

"Это ваше решение станет одним из сильнейших в этом десятилетии и во многом определит весь дальнейший путь Евросоюза. Или выиграет вся наша с вами Европа – вместе с Украиной, вместе с Молдовой, а в перспективе вместе с Грузией и Беларусью, – или выиграет прошлое . Я уверен, вы все на стороне современной Европы", - добавил Зеленский.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз относительно немедленного вступления по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Еспресо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Также вице-премьер-министр Ольга Стефанишина рассказала , что Киев договаривается о вступлении в ЕС с Венгрией и Румынией, которые выражают пожелания относительно прав своих этнических меньшинств в нашей стране.

Украина получит 8 ноября важный отчет Европейской комиссии, который покажет, насколько она готова к началу переговоров о членстве в ЕС.

Владимир Зеленский
Вступление в ЕС
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