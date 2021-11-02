Будем играть с самой слабой "Барселоной" за последние 10 лет, - голкипер "Динамо" сделал дерзкое заявление

Об этом сообщает YouTube-канал Sport Arena.



Бущан, тем не менее, уверен, что у "Барселоны" большое количество талантливых игроков, которые хотят доказать, что достойны играть за этот клуб.



"Играем дома и готовимся к тому, что нам нужны 3 очка. В последних двух матчах в УПЛ и Кубке у нас было много моментов, и если бы мы их реализовали, то разговоров не было бы. А так нервозность была. Самая слабая "Барселона" за 10 лет? Наверное, да. Но у них большое количество молодых и талантливых игроков, которые хотят доказать, что они достойны этой команды. Сейчас и СМИ давят на них и фаны", - сказал ворота "Динамо" Георгий Бущан.



"Динамо" встретится с "Барселоной" в Киеве. После первого круга команда Луческу с 1 очком опустилась на четвертое место в турнирной таблице группы E. Каталонцы имеют 3 пункта и уходят третьими. Лидирует немецкая "Бавария" с 9 баллами, португальская "Бенфика" набрала 4 очка и занимает вторую позицию.



Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00. Прямая трансляция на медиасервисе Megogo.



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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