"Будем дожимать": Кулеба призвал бойкотировать остающиеся на российском рынке международные компании

Об этом он заявил во время брифинга.



"По состоянию на сегодняшнее утро 209 компаний полностью вышли с рынка РФ и прекратили взаимодействие с российскими партнерами. 378 – ограничили работу частично. Мы этим недовольны. Мы знаем эти компании, знаем их маневры и трюки, попытки в той или иной форме остаться на российском рынка. Будем их дожимать", - заметил Кулеба.

Среди до сих пор остающихся на российском рынке мировых гигантов Кулеба назвал такие сети, как Leroy Merlin, Ашан, Spar, автотовары Pirelli и Bridgeston, гостиничные сети Accor, InterContinental, машиностроительные компании Honeywell, Mohawk Industries, Arconic, косметические – Oriflame Coty, Salvatore Ferragamo, производитель табачных изделий Philip Morris International, сети ресторанов Papa John's Pizza и KELOK, фармацевтический гигант Bayer, а также банки Райффайзен Банк, OTP Bank Group, Citibank, UniGroup, Sanpaolo.

"Я призываю их покинуть рынок как можно быстрее. А остальные правительства и потребители - бойкотировать их", - призвал Кулеба.

