"Будем дожимать": Кулеба призвал бойкотировать остающиеся на российском рынке международные компании
Глава Министерства иностранных дел призвал бойкотировать международные сети "Ашан", "Метро", "Leroy Merlen" и другие, до сих пор остающиеся работать на российском рынке
Об этом он заявил во время брифинга.
"По состоянию на сегодняшнее утро 209 компаний полностью вышли с рынка РФ и прекратили взаимодействие с российскими партнерами. 378 – ограничили работу частично. Мы этим недовольны. Мы знаем эти компании, знаем их маневры и трюки, попытки в той или иной форме остаться на российском рынка. Будем их дожимать", - заметил Кулеба.
Среди до сих пор остающихся на российском рынке мировых гигантов Кулеба назвал такие сети, как Leroy Merlin, Ашан, Spar, автотовары Pirelli и Bridgeston, гостиничные сети Accor, InterContinental, машиностроительные компании Honeywell, Mohawk Industries, Arconic, косметические – Oriflame Coty, Salvatore Ferragamo, производитель табачных изделий Philip Morris International, сети ресторанов Papa John's Pizza и KELOK, фармацевтический гигант Bayer, а также банки Райффайзен Банк, OTP Bank Group, Citibank, UniGroup, Sanpaolo.
"Я призываю их покинуть рынок как можно быстрее. А остальные правительства и потребители - бойкотировать их", - призвал Кулеба.
- Напомним, за 18 дней войны против РФ мировое сообщество ввело 3612 санкций, а всего с 2014 года количество ограничительных мер против страны-агрессора достигло 6366.
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