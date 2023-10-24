"Будем действовать быстро и решительно": Блинкен предупредил Иран о последствиях вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке

Об этом сообщает Укринформ .

"Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном. Мы не хотим, чтобы эта война расширялась. Но если Иран или его прокси будут атаковать американский персонал, будьте уверены, что мы будем защищать наш народ и безопасность быстро и решительно", - заверил Блинкен во время заседания Совета безопасности ООН.

Он напомнил, что Иран поддерживает ХАМАС, "Хезболлу" и другие группировки, продолжающие атаковать Израиль. А в последние недели поддерживаемые Тегераном группировки атаковали американских военных в Ираке и Сирии.

Блинкен еще раз предостерег третьи силы в войну Израиля против ХАМАСа.

"Расширение конфликта будет разрушительным не только для палестинцев и израильтян, но и для людей во всем регионе и даже во всем мире. Не подливайте масла в огонь", - предостерег Блинкен.