Будем детально разбирать каждую ситуацию по энергетике и закупкам для военных, - президент
На следующей неделе будут приняты важные решения, касающиеся энергетики, закупок и отношений между центральными и местными властями
Об этом он заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения.
"Первое и главное, о чем хочу сегодня сказать, - это справедливость. Справедливость, которая, кстати, является одной из основ соборности. В обществе, которое чувствует справедливость, объединение людей всегда крепче", - сказал он.
По словам Зеленского, на следующей неделе будут приняты важные решения, касающиеся энергетики, закупок и отношений между центральными и местными властями.
На следующей неделе будут приняты важные решения, касающиеся энергетики, закупок и отношений между центральными и местными властями. По его словам, "общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые шаги по решению этих проблем.
Кроме того, президент подчеркнул, что есть продвижение украинских специальных служб в работе в отношении людей, "заслуживающих как минимум санкций за свою деятельность против Украины".
"И это не что-то временное, это реальное реагирование. Это конкретика. Это то, чего мы все ожидаем от наших институций. От государства. Я хочу, чтобы это было понятно: возвращение к тому, что было когда-то, к тому, как привыкли жить разные люди, приближенные к государственным институтам, или те, кто всю жизнь положил на погоню за креслом. Возвращения не будет", - добавил он.
- 21 января сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало заместителя министра развития общин , территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. После этого Кабмин принял решение об его освобождении от должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
- Также на этой неделе в СМИ появилась информация, что Министерство обороны покупает продукты питания для украинских военных по ценам, которые в несколько раз выше, чем в украинских супермаркетах. После этого комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал на свое заседание руководство Минобороны.
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