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"Будем бить вас вашими же снарядами": ВСУ показали добытые российские боеприпасы к "градам"

23 октября, 2022 воскресенье
18:36
война с Россией

Украинские спецназовцы показали добытые трофейные боеприпасы к российским "градам"

Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .

Российские боеприпасы захватили спецназовцы подразделения "Карлсон".

"Мы будем бить вас, вашими же снарядами. И мы будем забирать их у вас прямо из-под носа!" - подчеркнули военные.

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