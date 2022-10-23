Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .

Российские боеприпасы захватили спецназовцы подразделения "Карлсон".

"Мы будем бить вас, вашими же снарядами. И мы будем забирать их у вас прямо из-под носа!" - подчеркнули военные.

9 октября украинские защитники показали впервые добытый трофейный российский минный заградитель ГМЗ-3 "Маруся".

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