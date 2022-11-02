Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

"Мы проинформировали по дипломатическим каналам Иран о последствиях, которые для него наступят, если это решение будет принято и реализовано. Мы были максимально предметными. Теперь – шаг за иранской стороной. Я говорил и повторю еще раз: когда речь идет о соучастии любой страны в российской агрессии и убийстве наших граждан, мы будем абсолютно безжалостны в своих ответных действиях, потому что речь идет о защите нашего государства и наших граждан", – заявил Кулеба.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает Россию ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

5 октября в МИД Ирана отрицали поставки дронов-камикадзе в РФ.

14 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в настоящее время российская армия имеет на вооружении еще около 300 дронов, поставленных Ираном.

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