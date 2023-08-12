Ольга Корнюшина. 37 буддийских штук. Как пережить мятежное время

Говорят, эту книгу читали в погребе при свечах в первые дни войны. Хотя она не о религии и даже не о буддизме, как можно подумать, судя по названию. "37 буддийских штук. Как пережить мятежное время" Ольги Корнюшиной К.: Наш Формат) вообще о другом. "Конечно, когда я писала эту книгу, - вспоминает автор, - то даже не представляла, что нам нужно готовиться не просто к мятущимся временам, а к войне. Но оказалось, что книга может быть полезной именно сейчас. Я была чрезвычайно тронута и мотивирована тем, что читательницы присылали мне фото книги "37 буддийских штук" в своих тревожных чемоданах, из бомбоубежищ, брали книгу с собой, покидая дома". Так что на самом деле эта книга о том, как буддийские практики меняют наше состояние и помогают в смущенные времена. Как справляться с эмоциями и стать спокойнее? Как переживать потери и не цепляться за прошлое? Почему помощь другим улучшает наше самочувствие? Автор предлагает 37 шагов, которые способны изменить наше психологическое состояние и отношение к жизни. То есть она осмыслила классические шаги тренировки ума в нынешних условиях войны и адаптировала их к нашему непростому настоящему. А также дополнила каждый раздел книги размышлениями и упражнениями, которые помогут справиться с удивительными вызовами. Добавленное основано на личном опыте автора во время ее пребывания в зоне боевых действий в Киевской области в конце февраля и начале марта 2022 года. "Одна из самых первых потерь во время войны - напоминает автор, - это потеря ощущения безопасности. Также нам может быть трудно оценить, остаются ли наши привычные безопасные места действительно безопасными. В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Киевскую область, многие мои знакомые уехали на дачу или в загородные дома своих родителей и друзей.Эти места всегда были для них безопасны и давали ощущение защищенности.К сожалению, в новой реальности, которая изменилась слишком быстро, именно они в первые недели войны стали смертельно опасными. В условиях нехватки информации и всеобщей абсурдности ситуации, которая полностью выходила за пределы привычных представлений о реальности, сделать неправильное решение было очень просто. Поэтому привязанность к своим бывшим безопасным местам сыграла со многими нами злую шутку". Таким образом, эта книга – для всех, кто проходит сквозь злые времена и ищет действенные методы для преодоления этого пути. Она может стать первой психологической помощью для тех, кто сейчас нуждается в поддержке.

Наталья Маринчак. Отчаятельное

Публицистики в литературе на тему войны сегодня все увеличивается, немало прозы на эту злободневную тему. Правда, это в основном документальные повести-рассказы, но в настоящее время меняющее любые форматы не только литературные. А как насчет поэзии? Казалось бы, легче – пой о том, что видишь, а то самое время разберется. Впрочем, это не совсем так, ведь с определенным мастерством – а желательно и профессионально – оформить свои мысли, надежды, переживания так, чтобы они стали общеприемлемыми (и понятными) – на это нужно незаурядное дарование. Можно сказать, что автор этой книги его имеет – ее поэзия, конечно, обычно "женская" и женственная, но пока она взывает (или и тихо шепчет) на разные голоса. Иллюстрированный сборник стихов Натальи Маринчак "Отчаяльное" (Х.: Издатель Александр Савчук) недаром заявлен как духовное "обезболивающее", призванное остановить боль, но не память о нем. "Основные действующие вещества - молитва за своих; проклятие для врага; уважение тем, кто в окопах. А еще - любовь, любовь, любовь". Понятно, что поэзия в сборнике вполне реалистичная, потому что времени на "высокое" осмысление событий прошло немного, поэтому здесь нет никакого символизма и "романтики войны" - все просто, как это бывает на самом деле. И не ждите пока очередной классической "разорванной тишины", которую в харьковской поэтессе заслонила вполне обыденная "разорванная пополам корова". Хотя, как раз о тишине, пожалуй, лучше. "Как у вас / будто целые электричества до сих пор нет / в соседнем доме торчит одоробло от града / я сегодня меняла собачий корм на хлеб / мы рисуем дома / спасаемся только песнями / когда сильно гремит то пою все громче / самое страшное это что / самой страшной стала когда-то мечтательная тишина". Издатель настаивает, что это "мощное лекарство против отчаяния, разочарования, безнадежности", а также "вспомогательное средство искусства для переживания войны и преодоления ее последствий", и это, кажется, полезная правда - не хуже предыдущих буддийских штук.



Владимир Гинда. Спорт в Украине под нацистской свастикой

Итак, спрашиваете, как пережить мятежное время? Герои этой книги имеют один-единственный не очень уважаемый ответ: жить! Причем не выживать, как это подавала советская пропаганда о периоде немецкого освобождения украинских территорий из-под большевиков времен Второй мировой, а именно жить – полноценной жизнью, а не той, на которую обрекла бывшая власть, уничтожив после себя все ее признаки. Однако, украинцы снова все возродили – школы, театры и кино работали, рестораны и парикмахерские посещали, стадионы были заполнены, о чем и речь в исследовании Владимира Гинды "Спорт в Украине под нацистской свастикой" (К.: Арий), основанного на материалах тогдашней печати Украины, а также на мемуарах и воспоминаниях участников тех событий. А что делать? Убиться головой о стенку из-за того, что эвакуационных талонов на всех не хватило, потому что и намерения у советской власти не было – эвакуировать еще кого-то, кого-то, кроме своих партработников (в том числе, в литературе и искусстве)? Поэтому – жили, учились, ходили на футбол и даже любили молодых немецких воинов, представляете? Недаром же в местном художественном музее висела любимая советами картина Ярошенко "Всюду жизнь" об арестантах, которые хлебчик голубям из-за решетки крошят. Ну вот пока не за решеткой, а "под нацистской свастикой" пришлось хлеба поесть – о чем и очередной разговор об этом бурном периоде украинской истории. Так что в книге, как предупреждает нас предисловие, "отражены малоизвестные страницы спортивной жизни на территории оккупированной нацистами Украины во время германо-советской войны". Автор указывает, в каких условиях оно происходило; кто его организовывал; как относились к спорту немецкая (румынская) оккупационная администрация и украинские спортсмены; какие причины побуждали украинцев заниматься спортом на оккупированной территории, участвовать в боксерских, футбольных, хоккейных соревнованиях, ведь по советской интерпретации они были врагами народа и таким образом активно сотрудничали с гитлеровцами; какую роль спорт играл в жизни солдат вермахта и населения. Известно, чем оно все завершилось, ведь по приказу Жукова все оставшиеся во время войны под немцами украинцы должны были быть вывезены в Сибирь, где и играли бы у футбола за свою Украину с кайлами в руках…

Юлиана Матанович. Почему я вам врала

В украинском переводе у нас уже, в принципе, была, Славенко Дракулич с рассказом о юности почти в тех же краях социалистического лагеря, но время в этом сборнике немного другое. Более ранний, не менее вегетарианский, как привыкли писать имперские славословы. И действительно, в книге Юлианы Матанович "Почему я вам врала" (К.: Темпора, 2023) – сплошные воспоминания о детстве и юности в Славонии 1960-70-х годов. С одной стороны, ничего "военного", потому что это возвращение во время, когда действительно, и войны не было, а была "дружба народов", а также дружба с одноклассниками, шоколадки с орешками, футбольные матчи, клетчатые юбочки и первые влюбленности. Но этот сборник рассказов - не истории о золотых беззаботных временах, когда советская система проводила локальные войны по всему миру, поддерживая коммунистические режимы, а народ ждал "Ну, погоди!" по телевизору. Это взгляд взрослой женщины на свое формирование. В нем много любви, смешанной с оскорблением, и много благодарности, смешанной с чувством вины. Но прежде всего в нем зрелость и готовность, возможно, впервые быть честной перед другими и перед собой. Этот женский мир в сборнике – частный, и в то же время вполне обобщенный. Общий для некоторых, что ли. Хотя, так же - неизвестный и нам, ведь для тогдашних жителей Советского Союза посещение заграницы, даже "братских" социалистических стран, было редким случаем и вехой в жизни, а поколения, для которых путешествия не являются чем-то необычным, увидели уже совсем другую Восточную Европу . Кое-что в этих рассказах кажется воспоминаниями о прошлой эпохе, однако несколько срезонирует с опытом даже тех, кто родился уже после описанного в книге.

Вероника Чекалюк. Еда как коммуникация

Автор этой книги – дипломированный повар-любитель со стажем, кулинар-экспериментатор, кандидат наук по социальным коммуникациям, журналист, публицист. Согласимся, что такое образование и практический опыт – идеальное сочетание создания книги-путеводителя в мире эффективных коммуникаций. Неудивительно, что в книге Вероники Чекалюк "Еда как коммуникация" (К.: Наш Формат) нам доказывает, что еда, трапеза является объектом не только исследования, но и заинтересованного разговора о ней. Ну или во время ее потребления, потому что, скажем, дегустация изысканных блюд при определенных обстоятельствах вполне может быть мощной силой действенной дипломатии. Ведь кулинарная коммуникация - это проверенная временем составляющая успеха или поражения. И всем известна аксиома: не стоит сталкиваться с голодным человеком. Так же приготовление пищи, угощение – это возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты хозяина. Гостеприимство – это творчество. Пища оказывает влияние на либидо, отношения, безопасность, производительность, коммуникацию, энергетику, формирует мировоззрение и имидж индивида. Обычно для приготовления пищи и покупки продуктов человек тратит немало времени. А время сегодня – самая дорогая валюта. Так что в книге нам помогут сфокусироваться на том, как быстро и вкусно готовить, сервировать и эффективно провести званый ужин (обед) в узком кругу. Несмотря на то, что голод – это агрессия, стоит накормить вкусно людей – и получим их симпатию. Автор предлагает своеобразную формулу, как делать покупки, экономить энергию и время, планировать, готовить и наслаждаться вкусной едой и атмосферой. "Я не врач и не буду акцентировать на вредности тех или иных продуктов, - замечает она. - Не буду считать калории и конкурировать с известными гуру шеф-поваров. Эта книга о коммуникации, об атмосфере и стиле питания, о гармонии и балансе - составляется из тематических иллюстрированных подразделений, каждое из которых связано с определенным этапом философии коммуникации во время приема пищи".