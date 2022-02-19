"Будапештское соглашение – это формат, не имеющий международных юридических обязательств", – посол Германии в Украине Фельдгузен

Как сообщает Цензор.НЕТ , однако Фельдгузен уверена, что Будапештское соглашение следует рассматривать как площадку для завершения российско-украинской войны.

"Будапештское соглашение – это такой формат. Он не имеет международных юридических обязательств. Это предложение и я думаю, что сейчас нужно попробовать все", – сказала Фельдгузен.