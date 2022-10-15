Будапешт вызвал украинского дипломата из-за демонтажа венгерского орла в Мукачево
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал временного поверенного в делах Украины в связи с решением Мукачевского городского совета накануне провести демонтаж из замка "Паланок" орла-турула и заменить его трезубцем
Об этом сообщает InfoRadiо.
Сийярто заявил, что считает снос статуи в Мукачево ненужной провокацией, пригласил украинского посла в МИД, а также обратился к главе Закарпатской облгосадминистрации Виктору Никите, которого назвал "просто прекрасным человеком".
"Я уверен, что он не осознавал этого, его здравый смысл, его справедливый подход полностью контрастирует с тем, что сейчас сделано на уровне провокации", – сказал глава венгерского МИД.
Он добавил, что неважно, кто устроил "провокацию" со снятием турула, поскольку задача Венгрии сейчас - "встать на защиту венгров Закарпатья".
- Напомним, что в четверг Мукачевский городской совет поручил местному историческому музею провести демонтаж из замка "Паланок" орла-турула и заменить его трезубцем. В первой половине XX века турул считался национальным символом в Венгрии, и был особенно популярен среди сторонников идеи так называемой "Великой Венгрии" в рамках заключения Трианонского договора по итогам Первой мировой войны.
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