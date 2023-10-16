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Буданов: ждали с супругой начала полномасштабного вторжения 23 февраля в кабинете ГУР

16 октября, 2023 понедельник
18:22
Война с Россией

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что он с женой Марианной заселился в свой кабинет 23 февраля, накануне полномасштабного вторжения РФ

Этим он поделился в подкасте УП "24.02: Реконструкция".

"Мы вечером сходили в магазин на Петровке, продуктовый. Хорошо это помню. Там купили продукты, я и жена. Заселились в кабинет, легли, разговаривали с ней, ждали. Потом я немного задремал. И примерно где-то в 3:30 мне позвонил руководитель Офиса президента и говорит: "Ну вот уже 03:30, как будто все спокойно. Может, как-нибудь обойдется?" - вспоминает Буданов и цитирует себя тогда: "Ну, надеемся на лучшее, но что-то я сомневаюсь в этом".

Тогда начальник украинской разведки и руководитель ОП говорили почти до четырех часов. Буданов делится, что для него было важно, чтобы его информация о полномасштабном вторжении РФ оказалась правдивой.

"Для меня, вы должны еще понимать, это ведь тоже вызов был. Потому что если я, как руководитель спецслужбы, дал бы неправильный доклад, это позор был бы для меня. Реально где-то в 04:20 уже начало прилетать, потому что ракеты были уже в воздухе, какое-то время они еще летели. Ну все, я выдохнул. Теперь нужно начинать работать над следующим вопросом", - добавил Буданов.

  • Также ранее Буданов рассказал, что его супруга Марианна проживает вместе с ним в рабочем кабинете.
Новости
ГУР
Кирилл Буданов
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