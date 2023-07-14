Буданов заявил, что в Украине уже существует аналог израильского Моссада

Об этом Буданов сказал в интервью агентству Reuters .

По словам руководителя ГУР, Украина успешно ликвидирует своих врагов по всему миру.

"Если вы спрашиваете о Моссаде, который известен тем, что ликвидирует противников своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", - сказал руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Издание отметило, что РФ обвиняет украинские спецслужбы в убийстве российского блогера и журналиста Владлена Татарского.

Буданов же не опровергает аналогий с израильским Моссадом, ликвидирующим своих врагов по всему миру.