Буданов заявил, что в Украине уже существует аналог израильского Моссада
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украине не нужно создавать свой аналог израильского Моссада, потому что он уже существует
Об этом Буданов сказал в интервью агентству Reuters .
По словам руководителя ГУР, Украина успешно ликвидирует своих врагов по всему миру.
"Если вы спрашиваете о Моссаде, который известен тем, что ликвидирует противников своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", - сказал руководитель ГУР Кирилл Буданов.
Издание отметило, что РФ обвиняет украинские спецслужбы в убийстве российского блогера и журналиста Владлена Татарского.
Буданов же не опровергает аналогий с израильским Моссадом, ликвидирующим своих врагов по всему миру.
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов также утверждает, что имеет своих агентов во властных кабинетах РФ , поэтому обычно знает, что там происходит.
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