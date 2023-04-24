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Буданов заявил, что Украина уже приближается к знаковому сражению для новейшей истории

24 апреля, 2023 понедельник
11:42
Война с Россией

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина приближается к знаковой битве для новейшей истории

Об этом в интервью рассказал Буданов .

"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", - заявил начальник Главного управления разведки.

Относительно отсутствия желаемого успеха во время предстоящей битвы Буданов сказал: "Вероятность чего угодно может быть. Случится ли это? Судьба Украины – в руках Украины. Кто бы нас к чему-то побуждал, не побуждал, – решать нам. Вот это мой вам ответ".

В таком случае разведчик предполагает, что западные союзники могут замедлить или приостановить поставки военной помощи, однако это произойдет не в ближайшее время.

"Теоретически могут. Случится ли это на самом деле, – я так не думаю по состоянию на сейчас. Кроме того, все-таки у нас что-то есть. И с этим мы ведем войну уже больше года. Да, мы достаточно зависимы от объемов поставок. Но если какая-то страна (не думаю, что ваш вопрос касается всех стран вместе взятых) решит замедлить темпы, – кто-то заменит это место. Будем искать варианты. Но в конце концов я думаю, что так не произойдет, – подчеркнул глава ГУР и добавил: - Хотелось интенсифицировать и увеличить эти объемы, но будем исходить из того, что имеем".

  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил , что если временно оккупированный полуостров Крым освободят раньше Донбасса, то война будет продолжаться. Также он объяснил , почему российская армия, несмотря на значительные потери, пытается захватить Бахмут.
  • В ГУР сообщили , что Китай пока не передал ни одного патрона России и не готовится этого сделать.
  • Буданов предполагает мятеж в Кремле против диктатора Владимира Путина в случае поражения в войне против Украины, но общество вряд ли его увидит.
Украина
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ГУР
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Кирилл Буданов
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