Буданов впервые рассказал, что в здание ГУР в Киеве попадала ракета
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в здание ведомства в столице попадала ракета
Об этом Буданов рассказал в фильме "Год" .
По его словам, в здание ГУР на Рыбальском острове попадала российская ракета. Когда это произошло, Буданов не уточнил. В то же время руководитель военной разведки отметил, что ему нравится, что РФ охотится за ним.
"Это мера признания, это показывает, что я делаю свою работу правильно", – сказал Буданов.
Он также заверил, что подобные угрозы в своей работе не боятся.
"Я верующий человек и боюсь только Божьей кары. Какую-то Россию я не боюсь", - рассказал Буданов.
- 24 февраля Кирилл Буданов заявил , что в начале полномасштабного вторжения план россиян заключался в стремительной высадке десанта в Гостомеле и стремительном входе в Киев.
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