Буданов впервые рассказал, что в здание ГУР в Киеве попадала ракета

Об этом Буданов рассказал в фильме "Год" .

По его словам, в здание ГУР на Рыбальском острове попадала российская ракета. Когда это произошло, Буданов не уточнил. В то же время руководитель военной разведки отметил, что ему нравится, что РФ охотится за ним.

"Это мера признания, это показывает, что я делаю свою работу правильно", – сказал Буданов.

Он также заверил, что подобные угрозы в своей работе не боятся.

"Я верующий человек и боюсь только Божьей кары. Какую-то Россию я не боюсь", - рассказал Буданов.